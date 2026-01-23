Anvisa proíbe suplemento alimentar vendido como controlador da diabetes

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do suplemento alimentar Glicopill, comercializado em cápsulas e divulgado na internet com a promessa de auxiliar no controle da diabetes. A decisão foi tomada na quinta-feira (22) após o órgão constatar que o produto é vendido sem a identificação da empresa responsável e sem registro de CNPJ, em desacordo com as normas sanitárias vigentes.

De acordo com a Anvisa, o Glicopill é ofertado tanto em um site próprio quanto em grandes plataformas de comércio eletrônico, como Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e Amazon. Nas páginas de venda, o suplemento é anunciado como a “fórmula natural mais eficiente para o controle da diabetes”, afirmação que não possui respaldo técnico nem autorização do órgão regulador.

Além da apreensão dos lotes, a agência sanitária também proibiu a fabricação, a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso do produto em todo o território nacional. A medida foi adotada após a identificação de irregularidades relacionadas à promoção e à venda do suplemento, que não apresenta qualquer comprovação de regularização junto à Anvisa.

Segundo o órgão, a ausência de informações sobre a empresa responsável e a falta de autorização sanitária representam riscos à saúde da população, especialmente por se tratar de um produto direcionado a pessoas com uma condição crônica como a diabetes.