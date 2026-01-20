Anvisa veta suplementos por riscos à saúde; saiba quais

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a suspensão de suplementos alimentares fabricados por duas empresas brasileiras após identificar a presença de ingredientes considerados potencialmente nocivos à saúde dos consumidores. A decisão foi comunicada nesta terça-feira (20) e envolve restrições amplas, que vão desde a fabricação até a comercialização e a propaganda dos produtos.

A Anvisa informou que os suplementos das empresas Sylvestre e Mushin apresentavam irregularidades graves, incluindo substâncias sem avaliação de segurança para uso alimentar e alegações publicitárias sem comprovação científica.

No caso da empresa Sylvestre, sediada em Tatuí, no interior de São Paulo, a agência proibiu a fabricação, a divulgação, a distribuição e a venda dos suplementos Recover, Shot Ritual e Relax Ritual, todos da marca Cycles Nutricion. Segundo a Anvisa, esses produtos “podem conter substâncias que representam risco à saúde do consumidor e devem ter a segurança de uso comprovada”, o que não foi demonstrado pela fabricante.

Já a empresa Mushin, localizada na capital paulista, teve suspensa a comercialização dos suplementos Fantastic Oat nos sabores frutas vermelhas, banana e caramelo, além da versão maçã e canela. De acordo com a agência reguladora, os produtos contêm ingredientes “não avaliados quanto à segurança de uso em alimento”, como o extrato de cogumelo rico em vitamina D.

Além da composição, a Anvisa também apontou problemas na forma como os suplementos eram divulgados. A propaganda atribuía aos produtos efeitos como “reduzir níveis de colesterol ruins” e “controlar níveis de açúcar no sangue”, alegações que, segundo o órgão, não possuem respaldo científico nem autorização regulatória.

Diante das infrações identificadas, a agência determinou a proibição da fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso dos suplementos citados.