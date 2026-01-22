Anvisa determina recolhimento de famoso chocolate após falha grave

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de chocolate após identificar um erro de rotulagem que pode representar risco à saúde de consumidores com alergia ou intolerância alimentar. O problema ocorreu porque um produto com biscoito foi embalado e vendido como se fosse a versão tradicional, sem a devida informação sobre a presença de trigo, ingrediente capaz de provocar reações adversas em pessoas sensíveis.

Segundo a Anvisa, a irregularidade envolve o lote CC28525493, no formato de tablete de 145 gramas, com prazo de validade até 14 de julho de 2026. Durante o processo de fabricação, houve uma troca indevida do conteúdo, fazendo com que um chocolate com biscoito fosse acondicionado em embalagem destinada a outro produto. Como consequência, a lista de ingredientes apresentada ao consumidor não correspondia ao alimento efetivamente comercializado.

A falha é considerada relevante porque a embalagem incorreta deixou de informar a presença de trigo, o que pode causar reações alérgicas ou problemas de saúde em pessoas intolerantes a esse componente. A própria empresa responsável comunicou o erro às autoridades sanitárias e iniciou um recolhimento voluntário do lote afetado antes da determinação formal da agência reguladora.

Em nota, a fabricante ressaltou que não há problemas relacionados à qualidade do chocolate em si. “Reforçamos que o chocolate não apresenta qualquer problema de qualidade, mas está sendo recolhido voluntariamente, de maneira preventiva do mercado, prezando pela segurança dos consumidores alérgicos ou intolerantes ao trigo, por conter este ingrediente em sua composição, não declarado no rótulo de LAKA”, informou a empresa.

Ainda de acordo com a fabricante, os consumidores que já adquiriram produtos pertencentes a esse lote poderão solicitar a substituição por outro item equivalente. Para isso, é necessário entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor pelo telefone 0800 704 1940.

Em comunicado oficial, a Anvisa detalhou que “foi verificado que produto rotulado como Laka continha, em seu interior, o produto LAKA OREO, o que torna incorreta a lista de ingredientes apresentada no rótulo”. No Diário Oficial, a agência chegou a mencionar a presença de glúten, informação posteriormente corrigida pela empresa, que esclareceu que o ingrediente não declarado é o trigo.

O episódio reforça a importância da rotulagem correta de alimentos industrializados, especialmente no que diz respeito à indicação de ingredientes que podem causar alergias ou intolerâncias, tema central das normas sanitárias brasileiras voltadas à proteção do consumidor.