Brasil cria 255 mil empregos formais em fevereiro, aponta Novo Caged

247 - O Brasil criou 255.321 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2026, com destaque para o setor de serviços e avanço consistente do mercado de trabalho no início do ano. O resultado contribui para elevar o saldo acumulado de vagas formais para mais de 370 mil em 2026. De acordo com dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o desempenho é resultado de 2.381.767 admissões e 2.126.446 desligamentos no período.

Serviços lideram geração de empregos

O setor de serviços foi o principal motor da criação de vagas, respondendo por 177.953 novos postos de trabalho. Dentro do segmento, destacaram-se as áreas de educação, com 49.013 vagas, atividades administrativas e serviços complementares (37.972), transporte e armazenagem (17.886) e alojamento e alimentação (16.920).

Outros setores também apresentaram resultados positivos. A indústria gerou 32.027 empregos, impulsionada por atividades como produção de carnes, processamento de fumo e fabricação de calçados. A construção civil criou 31.099 vagas, com destaque para obras de edifícios e infraestrutura. A agropecuária registrou 8.123 novos postos, enquanto o comércio teve saldo positivo de 6.127 vagas.

Maioria dos estados registra saldo positivo

O crescimento do emprego formal foi observado em 24 das 27 unidades da Federação. São Paulo liderou com 95.896 novas vagas, seguido por Rio Grande do Sul (24.392) e Minas Gerais (22.874). Por outro lado, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentaram saldo negativo no período.

Jovens concentram novas vagas

A geração de empregos beneficiou diferentes grupos populacionais. As mulheres ocuparam 155.064 vagas, enquanto os homens responderam por 100.257 postos. Os jovens de até 24 anos concentraram a maior parte das contratações, com 163.056 vagas, o equivalente a 63,9% do total gerado em fevereiro.

Salário médio apresenta queda mensal

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.346,97, representando uma queda de 2,3% em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2025, houve alta de 2,75%, indicando ganho real no período anual.

Acumulado do ano mantém ritmo positivo

No acumulado de 2026, o país soma 370.339 empregos formais criados, elevando o estoque de vínculos celetistas para mais de 48,8 milhões.

Nos últimos 12 meses, o saldo positivo chega a 1.047.024 vagas. O setor de serviços lidera também nesse recorte, com 221.084 postos, seguido pela indústria (86.091), construção (81.637) e agropecuária (31.930). O comércio registra saldo negativo de 50.395 vagas no período.