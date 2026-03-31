Em última reunião no governo, Rui Costa destaca avanços sociais e afirma: “temos um projeto de país”

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou nesta terça-feira (31) um balanço das ações do governo federal desde janeiro de 2023, destacando avanços em indicadores sociais, econômicos e de investimento público. Segundo ele, os resultados refletem um projeto nacional voltado à melhoria das condições de vida da população brasileira e à reorganização das políticas públicas no país.

Durante a última reunião ministerial sob sua coordenação, Rui Costa afirmou que os dados evidenciam uma mudança consistente na trajetória do Brasil. “Isso prova que temos um governo que cuida das pessoas; é um projeto de país e de nação transformando a vida dos brasileiros”, declarou. O ministro acrescentou que o país retomou o crescimento econômico, reduziu desigualdades e fortaleceu instituições públicas.

O balanço inclui a retirada de 26,5 milhões de pessoas da fome entre 2023 e 2024, além da saída de 8,7 milhões de brasileiros da pobreza, sendo 3,1 milhões da extrema pobreza. Para o ministro, esses resultados estão diretamente ligados à ampliação de políticas de transferência de renda e inclusão produtiva. “A queda da pobreza e da extrema pobreza mostra o resultado das políticas públicas de transferência de renda, de inclusão socioprodutiva e de acolhimento do nosso governo”, afirmou.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego atingiu 5,4% entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, com 102,5 milhões de brasileiros ocupados. Rui Costa destacou que o desempenho é reflexo dos investimentos realizados em diversos setores. “Essa é outra fotografia que expressa o sucesso de todos os investimentos que o governo fez na indústria, na agricultura, no comércio e no crédito, traduzindo-se na redução do desemprego e no menor índice da série histórica”, disse.

O ministro também apontou crescimento dos investimentos privados, associado à confiança do mercado na economia nacional. “Isso é expressão da confiança do mercado no crescimento do país e das exportações. Ou seja, o mercado confia na atividade econômica e no comércio do Brasil; há confiança no governo e no planejamento econômico”, declarou.

Entre as iniciativas destacadas estão programas sociais como Imposto de Renda Zero, Gás do Povo, Crédito do Trabalhador e Pé-de-Meia, além de ações voltadas à redução das desigualdades, à proteção ambiental e ao enfrentamento da violência contra mulheres.

Ao encerrar sua participação, Rui Costa ressaltou o sentimento de dever cumprido. “O agradecimento é pela confiança e pela oportunidade de cada um de nós ter dedicado três anos e três meses de nossas vidas a esse projeto. Todos os resultados nos dão orgulho pelo que alcançamos e, com certeza, reorganizamos as políticas públicas no Brasil”, afirmou.

Os dados também evidenciam a ampliação de investimentos em infraestrutura por meio do Novo PAC, que alcança a maior parte dos municípios brasileiros. Na saúde, foram aplicados R$ 31,2 bilhões em equipamentos, veículos e obras. Na educação, os investimentos somam R$ 24,2 bilhões, destinados à construção de escolas, creches e à ampliação do transporte escolar.

No setor agropecuário, o Plano Safra registrou aumento de 117% no volume de recursos, enquanto a reforma agrária foi retomada, com 230 mil famílias assentadas entre 2023 e 2025. Na área ambiental, houve redução de 50% do desmatamento na Amazônia e intensificação do combate ao garimpo ilegal.

O desempenho também se reflete na inserção internacional do país, com ampliação de mercados e crescimento das exportações. Os números apresentados indicam uma atuação mais ativa do Estado na promoção do desenvolvimento, com foco na geração de emprego, na redução das desigualdades e na ampliação do acesso a serviços públicos.