Lula pede e Silveira deve desistir do Senado

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, desista da candidatura ao Senado por Minas Gerais e permaneça no governo, com a missão de reforçar a articulação política e econômica da gestão federal. A medida ocorre em meio a mudanças na equipe ministerial e busca preservar a estabilidade do núcleo estratégico do Executivo.

Segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, Silveira indicou a interlocutores que deve atender ao pedido do presidente. A decisão está ligada à preocupação de Lula com a reorganização interna do governo após as saídas de Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais.

Papel estratégico no governo

Considerado um dos nomes de maior confiança do presidente, Alexandre Silveira é visto como peça central na manutenção do equilíbrio político da gestão. A expectativa é que, ao permanecer no cargo, ele assuma funções estratégicas na interlocução com o mercado e no diálogo com diferentes forças políticas.

Com experiência como ex-senador e atual secretário do PSD, o ministro reúne condições para atuar como articulador em temas sensíveis do governo. Além disso, sua permanência também está relacionada à coordenação nacional da campanha de reeleição de Lula, com foco em Minas Gerais.

Articulação política e base aliada

Aliados de Silveira afirmam que ele está disposto a abrir mão da disputa eleitoral, interpretando a decisão como um gesto de compromisso com o governo. A permanência do ministro também é vista como um sinal de prestígio ao PSD, partido que integra a base aliada.

Mesmo com a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República pelo PSD, o governo mantém representantes da legenda em cargos estratégicos. Além de Silveira, o ministro da Pesca, André de Paula, também deve continuar na equipe ministerial, reforçando a presença do partido na administração federal.