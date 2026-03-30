TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      PSB aposta na filiação de Rodrigo Pacheco para fortalecer presença em MG

      Presidente da legenda em Minas, Otacílio Costa, reiterou apoio ao senador “independente” da escolha do partido

      Rodrigo Pacheco (Foto: Lula Marques / Agência Brasil)

      247 - O Partido Socialista Brasileiro (PSB) aposta na filiação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para fortalecer sua presença em Minas Gerais e ampliar a captação de prefeitos e vices no estado. O presidente estadual da legenda em MG, Otacílio Costa, afirmou à CNN Brasil que “independente do partido que Pacheco decidir, o PSB estará apoiando ele”. Atualmente, a sigla administra 46 prefeituras dos 853 municípios mineiros, e a chegada do senador pode impulsionar novas adesões.

      Segundo aliados, a filiação de Pacheco é considerada bem encaminhada, embora ainda não haja confirmação oficial. Otacílio destacou que a meta do partido é se consolidar entre os quatro ou cinco maiores do estado. “Com ele filiando, vai culminar em muitas filiações em todo o estado e ele vai ter o apoio majoritário de todos os prefeitos”, afirmou.

      Atualmente, o PSB de Minas não possui representação na Câmara dos Deputados nem no Senado Federal, o que torna a filiação de Pacheco estratégica para ampliar a influência política da legenda no estado.

      Disputa com outros partidos

      O MDB e o União Brasil também manifestaram interesse em atrair o senador. Aliados de Pacheco informaram que ele recebeu contatos desses partidos, incluindo alinhamento com setores do governo federal e conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em busca de compor uma frente ampla de centro democrático. Para migrar para o MDB, Pacheco precisaria negociar com Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo de Minas, e com Newton Cardoso Jr., presidente estadual da sigla.

      A filiação de Pacheco ao PSB pode ocorrer ainda nesta semana de forma discreta e protocolar, caso ele confirme a mudança de legenda. Na semana passada, o senador participou de agendas com dirigentes do PSB em Brasília, no mesmo dia em que a sigla formalizou novas filiações. O convite para se filiar havia sido feito ainda no ano passado, antes da filiação do governador Mateus Simões ao PSD, que inviabilizou a permanência do senador na legenda.

      Artigos Relacionados

      Tags