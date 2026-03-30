PL articula candidatura de Carlos Viana ao governo de Minas

247 - O PL tem intensificado articulações para atrair o senador Carlos Viana (Podemos-MG) com o objetivo de lançá-lo como candidato ao governo de Minas Gerais nas próximas eleições, em uma estratégia que busca consolidar um nome competitivo para enfrentar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A movimentação ocorre em meio ao período da janela partidária, que se encerra no próximo domingo (5), permitindo mudanças de sigla sem perda de mandato, informa o Metrópoles.

Carlos Viana, que já ocupou a liderança do governo no Senado durante a gestão Jair Bolsonaro (PL), deixou o PL em 2023 para se filiar ao Podemos. Agora, há expectativa de que ele retorne à legenda nos próximos dias, movimento considerado estratégico pela sigla para fortalecer sua presença no cenário político mineiro.

Nos bastidores, o cenário eleitoral em Minas Gerais ainda apresenta indefinições importantes. Rodrigo Pacheco, apontado como possível candidato ao Executivo estadual, ainda não confirmou publicamente sua intenção de disputar o cargo. Dentro do PSD, há a tendência de lançamento do atual vice-governador Mateus Simões como candidato à reeleição, o que pode abrir espaço para outras articulações.

Paralelamente, Pacheco também avalia possíveis mudanças partidárias. O senador tem recebido convites de diferentes legendas, incluindo MDB, PSB e União Brasil. As conversas mais avançadas ocorrem com o PSB, partido liderado nacionalmente por João Campos, prefeito do Recife.

A possível movimentação simultânea de Viana e Pacheco reforça a disputa interna por protagonismo político em Minas Gerais, um dos principais colégios eleitorais do país, e indica que o cenário eleitoral ainda está em fase de definição, com negociações intensas entre partidos e lideranças.