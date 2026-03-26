Marília e Aécio empatam tecnicamente na disputa pelo Senado de MG, aponta Datatempo

247 - A corrida pelo Senado Federal em Minas Gerais tem um novo retrato. Levantamento da pesquisa DATATEMPO, divulgado nesta quinta-feira (26) e contratado pela Sempre Editora, aponta o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) na liderança das intenções de voto, com 16,4%, seguido de perto pela ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que registrou 14,3% — uma diferença de apenas 2,1 pontos percentuais dentro da margem de erro da pesquisa.

Segundo os dados coletados entre os dias 14 e 18 de março de 2026, com 2.000 entrevistas domiciliares e margem de erro de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos, o senador Carlos Viana (Podemos), pré-candidato à reeleição, ocupa a terceira posição com 10,2%. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), aparece na quarta colocação, com 5,6%, seguido pelo deputado federal Domingos Sávio (PL), com 5,5%. O deputado estadual Cristiano Caporezzo, também do PL, registrou 4,9% das intenções de voto.

Na sequência do levantamento, a professora e sindicalista Vanessa Portugal (PSTU) marcou 4,8%, enquanto o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro (PP), atingiu 4,4%. A ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL) fechou o grupo com 3,9% das citações.

Outro cenário

Em um segundo cenário simulado pela pesquisa, que exclui os nomes de Carlos Viana, Alexandre Silveira e Áurea Carolina, a disputa entre Aécio e Marília se torna ainda mais equilibrada. O deputado tucano sobe para 18%, enquanto a petista alcança 17,4% — uma margem de apenas 0,6 ponto percentual, dentro do intervalo de erro, o que configura um empate técnico entre os dois.

Nessa segunda projeção, Vanessa Portugal avança para 8,8%, praticamente empatada com Domingos Sávio, que registra 8,7%. Marcelo Aro aparece na quinta posição, com 7,3%, seguido por Caporezzo, com 7%.