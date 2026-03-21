De olho nas eleições em Minas, Pacheco diz que Lula é o 'maior democrata' do País

247 - O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) usou um evento político em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, para enaltecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sinalizar seu posicionamento para as eleições de 2026. Na ocasião, realizada na última sexta-feira (21), o parlamentar definiu o petista como o "maior democrata" da história do Brasil e uma "figura humana extraordinária" — declarações que reforçam o alinhamento de Pacheco com o campo político do governo federal.

O encontro, amplamente noticiado, reuniu nomes expressivos do PT mineiro e evidenciou a movimentação do senador em direção a uma base de apoio que pode ser decisiva na disputa pelo governo estadual. Estiveram presentes os deputados federais Rogério Correia (PT), Reginaldo Lopes (PT) e Duda Salabert (PDT), além da deputada estadual Leninha (PT), que preside o PT em Minas Gerais.

No discurso, Pacheco defendeu uma política pautada por resultados concretos, distante do debate nas redes sociais. "O dia a dia da política se faz através desse tipo de coisa: realizar efetivamente. Sair um pouco do discurso, sair um pouco da rede social e trabalhar o dia a dia", afirmou o senador. Ele também demonstrou confiança no futuro do estado, dizendo ter "otimismo de termos bons caminhos para Minas Gerais", e pregou "união e sentimento de solidariedade" entre os presentes.

O evento ocorre em um momento de transição política para Pacheco. O senador está de saída do PSD, partido que já definiu o vice-governador Mateus Simões como seu candidato à sucessão de Romeu Zema (Novo) no Palácio Tiradentes. Sem espaço na legenda para viabilizar sua candidatura ao governo mineiro, a tendência é que Pacheco se filie ao União Brasil nos próximos dias, consolidando uma nova plataforma para sua corrida eleitoral.

A aproximação com o campo petista em Minas não é casual. Com Zema impedido de concorrer à reeleição, o estado se torna um dos principais palanques disputados em 2026, e o apoio — ou ao menos a simpatia — do eleitorado lulista pode ser um fator determinante na corrida pelo Executivo estadual. A presença de lideranças do PT no evento ao lado de Pacheco indica que esse diálogo já está em curso.

Dados

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado no dia 9 deste mês, apontou disputa acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entre os eleitores mineiros, tanto no primeiro quanto no segundo turno de um eventual pleito pelo Palácio do Planalto.

Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 36,7% das intenções de voto, mas Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, com 32,1% — diferença que, dentro da margem de erro, configura empate técnico entre os dois. Na sequência, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), marca 14,4%, ao passo que Ratinho Jr (PSD), governador do Paraná, registra 3,6%.

A mesma pesquisa do Paraná Pesquisas também mediu as intenções de voto para o governo de Minas Gerais. Em dois cenários testados, o senador Cleitinho (Republicanos) aparece na liderança com folga. No primeiro, ele soma 45,6% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Pacheco (PSD), com 18,4%, Mateus Simões (PSD), com 8,7%, e Gabriel Azevedo (MDB), com 6,2%. Brancos, nulos e nenhum representam 13%, enquanto 8% não souberam ou não quiseram opinar.

No segundo cenário, Cleitinho mantém desempenho praticamente idêntico, com 45,8%, e Alexandre Kalil (PDT) aparece em segundo lugar, com 22,6%. Mateus Simões repete os 8,7%, Gabriel Azevedo recua levemente para 5,9%, os votos brancos, nulos e nenhum somam 10,9%, e os indecisos ou sem opinião chegam a 6,4%.

O levantamento ouviu 1.350 eleitores entre os dias 4 e 7 de março, com margem de erro de 2,7 pontos percentuais e grau de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é MG03797/2026.