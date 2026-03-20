Lula define Juliana Brizola para disputar o governo do RS

247 - A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) foi escolhida para liderar a chapa ao governo do Rio Grande do Sul com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão já está consolidada nos bastidores políticos e deve ser oficializada nos próximos dias. A definição ocorre após um período de incerteza sobre quem representaria o campo progressista no estado. A possibilidade de o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT), assumir a candidatura perdeu força diante do desempenho nas pesquisas de intenção de voto.As informações são do SBT News.

Articulação política e formação da chapa

A escolha de Juliana Brizola reflete também a aproximação com Lula, consolidada após encontro no Palácio do Planalto em fevereiro. Neta do ex-governador Leonel Brizola, ela desponta como alternativa para unificar a esquerda gaúcha.

A composição da chapa inclui o deputado federal e ex-ministro Paulo Pimenta (PT-RS) e a ex-deputada Manuela d’Ávila (Psol), que disputará uma vaga ao Senado. A estratégia busca fortalecer a atuação conjunta de PT, PDT e Psol no estado.

Cenário eleitoral no rio grande do sul

Levantamento do instituto Real Time Big Data indica um cenário competitivo. O deputado federal Zucco (PL-RS) lidera, com intenções de voto entre 31% e 36% em simulações de primeiro turno.

Juliana Brizola aparece em seguida, com variação entre 24% e 30%, enquanto Edegar Pretto registra entre 19% e 27%. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), aliado do governador Eduardo Leite (PDT), oscila entre 13% e 17%.

Estratégia nacional e alianças regionais

A negociação no Rio Grande do Sul foi conduzida em articulação com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que tem atuado na construção de alianças com o PT em diferentes estados.

Em Minas Gerais, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) é cotado como possível candidato apoiado pelo governo federal, enquanto ainda há tentativas do presidente Lula de viabilizar o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No Paraná, a articulação envolve a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), na disputa ao Senado, e o deputado estadual Requião Filho (PDT) como candidato ao governo estadual.