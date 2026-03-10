Com 45,6%, Cleitinho lidera disputa pelo governo de Minas Gerais, aponta Paraná Pesquisas

247 - O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas. A sondagem avaliou diferentes cenários eleitorais para a disputa estadual e aponta o parlamentar com vantagem significativa sobre outros nomes citados.

No primeiro cenário estimulado — quando os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos possíveis candidatos — Cleitinho registra 45,6% das intenções de voto. Em seguida aparece o senador Rodrigo Pacheco, com 18,4%. O vice-governador Mateus Simões surge em terceiro lugar, com 8,7%. O vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo também foi mencionado pelos entrevistados e soma 6,2%.

Nesse mesmo cenário, 13% dos eleitores afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados. Outros 8% disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder à pesquisa.

O instituto também simulou uma segunda configuração eleitoral substituindo o nome de Rodrigo Pacheco pelo do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil. Mesmo com a mudança, Cleitinho mantém a liderança com 45,8% das intenções de voto.

Nesse cenário alternativo, Kalil aparece na segunda posição, com 22,6%. O vice-governador Mateus Simões registra 8,4%, enquanto Gabriel Azevedo soma 5,9% das preferências do eleitorado consultado.

Entre os entrevistados nesse segundo cenário, 10,9% afirmaram que votariam em branco ou nulo. Já 6,4% disseram não saber em quem votar ou optaram por não responder.

De acordo com o Paraná Pesquisas, o levantamento foi realizado entre os dias 4 e 7 de março, com entrevistas presenciais de 1.350 eleitores distribuídos em 52 municípios de Minas Gerais. A pesquisa apresenta margem de erro de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número MG-03797/2026.