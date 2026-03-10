Saúde e segurança lideram preocupações dos brasileiros, diz Datafolha

247 - A saúde pública e a segurança aparecem como as maiores preocupações da população brasileira a sete meses das eleições gerais. Levantamento do instituto Datafolha indica que 21% dos entrevistados apontam a saúde como o principal problema do país, enquanto 19% citam a segurança, configurando um empate técnico entre os dois temas.

A pesquisa também mostra que outras áreas relevantes para os eleitores são a economia, mencionada por 11%, seguida pela educação (9%) e pela corrupção (9%). O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o território nacional.

Depois da saúde e da segurança, a situação econômica surge como a terceira maior preocupação entre os brasileiros consultados. Em seguida aparecem educação e corrupção, ambas com 9% das respostas.

Corrupção cresce, mas segue atrás de outras prioridades

Embora episódios recentes tenham alimentado o debate político, os dados indicam que a corrupção ainda não figura entre as principais preocupações da maioria da população. A proporção de entrevistados que apontam o tema como o maior problema do país ficou em 9%.

De acordo com o Datafolha, em setembro de 2023 a corrupção havia sido mencionada por 6% dos entrevistados. Desde então, o índice tem variado dentro da margem de erro do levantamento.

Diferenças entre eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

O estudo também mostra variações conforme a preferência eleitoral dos entrevistados. Entre aqueles que declaram intenção de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apenas 4% apontam a corrupção como principal problema do país.

Já entre os eleitores que afirmam votar no senador Flávio Bolsonaro (PL), o índice sobe para 14%, revelando diferenças na percepção sobre o tema entre grupos políticos.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03715/2026.