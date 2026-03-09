Datafolha: 90% não se arrependem de votos em Lula e Bolsonaro em 2022

247 - Quase três anos e meio após o segundo turno da eleição presidencial de 2022, a maioria expressiva dos eleitores brasileiros afirma não ter se arrependido da decisão tomada nas urnas. Levantamento recente revela que nove em cada dez entrevistados mantêm a convicção em relação ao voto registrado naquele pleito. De acordo com pesquisa do instituto Datafolha, divulgada pela Folha de S.Paulo, 90% dos entrevistados responderam que não se arrependeram do voto para presidente em 2022, enquanto 10% afirmaram que mudariam a escolha se pudessem voltar no tempo.

Na disputa daquele ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentou o então presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma eleição marcada por forte polarização política. O resultado final foi apertado: Lula venceu com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% de Bolsonaro, no pleito mais equilibrado desde a redemocratização do país.

Os dados mostram que a convicção permanece elevada entre os eleitores de ambos os candidatos. Entre aqueles que declararam ter votado em Lula, 89% dizem não se arrepender da escolha, enquanto 11% afirmam que se arrependeram. Dentro desse grupo, 1% declarou não saber responder — diferença explicada pelos arredondamentos estatísticos da pesquisa.

Entre os eleitores que afirmam ter votado em Bolsonaro, o padrão é semelhante. Nesse segmento, 91% dizem manter a decisão tomada nas urnas, enquanto 8% afirmam que se arrependeram do voto.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 5 deste mês, com 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03715/2026.

Os números indicam estabilidade em comparação com a rodada anterior do levantamento, realizada em dezembro do ano passado. Naquele momento, 91% dos entrevistados afirmaram não se arrepender do voto para presidente, enquanto 8% disseram ter se arrependido e 1% declarou não saber responder.

Entre os eleitores de Lula, o índice de convicção era de 91% naquele levantamento, com 9% declarando arrependimento e 1% sem opinião. Já entre os que votaram em Bolsonaro, 92% afirmavam não se arrepender da escolha, enquanto 8% diziam o contrário.