Haddad deve deixar Fazenda e anunciar candidatura ao governo de São Paulo

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), deve deixar o cargo na próxima semana para se dedicar à disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. A saída do integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria prevista para ocorrer entre quarta (18) e quinta-feira (19), segundo Vera Magalhães, do jornal O Globo.

Haddad deve anunciar nos próximos dias sua decisão de concorrer ao governo paulista. Apesar das informações sobre a movimentação política, o ministro tem afirmado publicamente que ainda não definiu qual cargo disputará nas eleições de outubro e que a decisão final será tomada após conversa com o presidente Lula.

Inicialmente, o plano do ministro era deixar o governo até fevereiro para se dedicar integralmente à campanha pela reeleição de Lula. No entanto, o presidente pediu que Haddad permanecesse na chefia da equipe econômica por mais algumas semanas, adiando sua saída do Ministério da Fazenda.

Também havia a expectativa de que Haddad acompanhasse o presidente Lula em uma viagem oficial aos Estados Unidos. O encontro entre os dois governos, entretanto, ainda não foi confirmado pelo governo norte-americano e acabou sendo adiado.

A avaliação no Palácio do Planalto é que a agenda internacional deve ocorrer apenas entre abril e maio. Caso isso se confirme, o compromisso ficaria para depois do prazo legal de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral para que ocupantes de cargos no Executivo disputem eleições.