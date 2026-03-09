Real Time: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em São Paulo, maior colégio eleitoral do país

247 - Levantamento divulgado nesta segunda-feira (9) pelo instituto Real Time Big Data indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem em situação de empate técnico na disputa presidencial no estado de São Paulo, considerado o maior colégio eleitoral do país.

No primeiro cenário testado pelo instituto, Flávio Bolsonaro registra 38% das intenções de voto entre os eleitores paulistas, enquanto Lula aparece com 34%. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico entre os dois pré-candidatos.

Nesse mesmo cenário, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), surge com 9% das intenções de voto. Em seguida aparece o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4%. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo (DC) e o líder do partido Missão, Renan Santos, registram 2% cada.

Em outro cenário avaliado pela pesquisa, o quadro permanece semelhante. Flávio Bolsonaro aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Lula registra 35%. Apesar da vantagem numérica do senador, o resultado permanece dentro da margem de erro, mantendo o empate técnico entre os dois.

Nesse cenário, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 5%, mesmo percentual obtido por Romeu Zema. Aldo Rebelo e Renan Santos voltam a registrar 2% das intenções de voto.

Já em um terceiro cenário simulado pelo instituto para o primeiro turno, Flávio Bolsonaro mantém 39% das preferências, enquanto Lula aparece com 35%. Na sequência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 6% das intenções de voto, seguido por Romeu Zema, com 4%. Aldo Rebelo e Renan Santos aparecem novamente com 2% cada.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 6 e 7 de março. O levantamento apresenta nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo foi financiado com recursos do próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01902/2026.