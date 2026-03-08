Tarcísio descarta terceira via em 2026: "é Lula e Flávio"

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que não vê espaço para uma candidatura de terceira via na eleição presidencial de 2026 e reforçou que pretende disputar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Ao comentar o cenário político nacional durante agenda em Paulínia, no interior paulista, o governador avaliou que a disputa tende a permanecer polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), relata o Metrópoles.

Segundo o chefe do Executivo paulista, iniciativas que tentam consolidar uma alternativa fora da polarização não têm viabilidade eleitoral no atual contexto político. A declaração foi dada após questionamentos sobre um encontro do PSD realizado na sexta-feira (7), que reuniu possíveis postulantes ao Planalto. Na ocasião, Tarcísio foi direto ao avaliar o cenário: “Não tem [terceira via], esquece. Isso aí [evento do PSD com Ronaldo Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite] é para marcar posição. Não tem alternativa viável, o Brasil continua polarizado e a coisa está posta: é Lula e Flávio".

PSD discute nomes para 2026

O debate sobre uma eventual candidatura alternativa ganhou destaque após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciar sua pré-candidatura à Presidência com críticas ao ambiente político marcado pela polarização. Em manifesto divulgado nas redes sociais, o político gaúcho argumentou que o país precisa ampliar o debate sobre estratégias de longo prazo.

No texto, Leite afirmou: “O Brasil, porém, permanece dividido, fragmentado, excessivamente concentrado em disputas ideológicas e paroquiais que não produzem solução. Enquanto outras nações formulam estratégias para 20, 30, 50 anos, nós discutimos o dia seguinte. No lugar de debater nossos desafios, ficamos discutindo desafetos".

Apesar da movimentação, o PSD ainda não definiu oficialmente quem será seu candidato ao Palácio do Planalto. Interlocutores do partido indicam que Eduardo Leite aparece como favorito, mas o presidente da legenda, Gilberto Kassab, também considera os nomes dos governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Jr. (Paraná). Kassab declarou que a decisão deverá ser anunciada até 15 de abril.

Reeleição em São Paulo

Durante a agenda em Paulínia, Tarcísio voltou a afirmar que sua prioridade política é permanecer à frente do governo paulista. O governador destacou que mantém desde 2023 a intenção de disputar um segundo mandato e dar continuidade a projetos estruturais no estado.

“Estou falando desde 2023 que a minha intenção é ficar em São Paulo e tocar um projeto de longo prazo. Isso não mudou, não vai mudar. Então sou o candidato aqui à reeleição e já disse quem eu vou apoiar: Flávio Bolsonaro. Nós estaremos juntos nessa campanha".

Segundo o governador, a decisão de não concorrer ao Planalto também leva em conta projetos de infraestrutura e outras iniciativas que pretende entregar à população paulista em eventual segundo mandato.

Avaliação política e decisão sobre candidatura

O governador já teria manifestado em conversas reservadas que prefere disputar novamente o governo do estado a entrar em uma eleição presidencial considerada mais incerta. O cálculo político levaria em conta o peso eleitoral de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, onde Tarcísio avalia ter uma reeleição mais provável.

Outro fator mencionado por aliados seria a adaptação da família à vida em São Paulo, especialmente dos filhos do governador. A possibilidade de candidatura à Presidência também teria perdido força após Jair Bolsonaro (PL), aliado político de Tarcísio, decidir lançar o filho Flávio Bolsonaro como candidato à sucessão presidencial em 2026.