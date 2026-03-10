Lula aparece à frente de Flávio em Minas Gerais, diz Paraná Pesquisas

247 - Um levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (9) indica que a disputa presidencial em Minas Gerais aparece equilibrada em cenários simulados entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os dois aparecem tecnicamente empatados tanto em projeções de primeiro quanto de segundo turno no estado.

No cenário de primeiro turno apresentado pelo levantamento, Lula registra 36,7% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 32,1%. Considerando a margem de erro, os números configuram um empate técnico entre os dois.

Outros nomes também foram testados na simulação. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 14,4% das intenções de voto. Já o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), aparece com 3,6%.

O empresário Renan Santos (Missão) registra 0,7%, enquanto o ex-ministro Aldo Rebelo (DC) tem 0,4% das preferências. No levantamento, 7,6% dos entrevistados disseram votar em branco ou nulo, e 4,6% afirmaram não saber em quem votar.

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o presidente marca 45,1%, enquanto o senador aparece com 42,7%, mantendo a situação de empate técnico dentro da margem de erro.

Entre os entrevistados, 7,8% declararam intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 4,4% não souberam ou não responderam.

O levantamento ouviu 1.350 eleitores em 52 municípios de Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de março, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Rádio São João Del-Rei e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-03797/2026.