Maranhão: pesquisa aponta disputa acirrada no 1º turno e vantagem de Braide sobre Brandão no 2º

247 - Levantamento do Paraná Pesquisas sobre a corrida eleitoral no Maranhão indica um cenário competitivo para a disputa ao governo estadual em 2026, com diferença relativamente pequena entre os principais nomes no primeiro turno e vantagem de Eduardo Braide (PSD) em simulações de segundo turno.

Os dados fazem parte de pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 5 e 8 de março de 2026. O estudo ouviu 1.300 eleitores em 52 municípios do estado, com margem de erro estimada em 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MA-00634/2026.

Disputa apertada no primeiro turno

Na simulação estimulada para o primeiro turno, Eduardo Braide aparece na liderança com 34,6% das intenções de voto. Em seguida, Carlos Orleans Brandão (PSB) registra 30,3%, configurando um cenário de disputa relativamente equilibrada entre os dois candidatos.

Na sequência aparecem Lahesio Bonfim, com 16,1%, e Felipe Camarão, com 6,9%. Outros 6,4% declararam voto em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,7% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Quando a pergunta é feita de forma espontânea, sem apresentação de nomes, a maior parcela dos entrevistados afirma não saber em quem votaria (61,5%). Entre os nomes citados, Eduardo Braide aparece com 13,2%, seguido por Orleans Brandão (9,5%), Lahesio Bonfim (5,5%) e Carlos Brandão (1,9%).

Braide aparece à frente em eventual segundo turno

Em um cenário de segundo turno entre Eduardo Braide e Orleans Brandão, a pesquisa aponta vantagem do prefeito de São Luís. Segundo o levantamento, Braide teria 47,3% das intenções de voto, enquanto Carlos Orleans Brandão aparece com 39,1%.

Nesse cenário, 7,7% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 5,9% dizem não saber ou preferem não opinar.

Percepção do eleitorado sobre quem deve vencer

Quando os entrevistados são questionados sobre quem acreditam que será o próximo governador, independentemente de sua própria intenção de voto, Carlos Orleans Brandão aparece com 37,3%. Eduardo Braide surge em seguida, com 35,3%.

Outros 10,6% apontam Lahesio Bonfim como possível vencedor, enquanto 4,2% mencionam Felipe Camarão. Já 12,5% afirmam não saber ou não opinaram.

Avaliação da gestão estadual

O levantamento também mediu a avaliação da administração do governador Carlos Brandão. De acordo com a pesquisa, 64,3% dos entrevistados afirmam aprovar o governo estadual, enquanto 32,2% dizem desaprovar. Outros 3,5% não souberam ou não responderam.

Na avaliação qualitativa da gestão, 11,5% classificam a administração como ótima, 34,1% como boa e 32,2% como regular. Já 6,8% consideram o governo ruim e 13,2% o avaliam como péssimo.