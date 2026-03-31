Lula reúne ministros e anuncia saída de ao menos 18 para disputar eleições de 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu ministros nesta terça-feira (31), no Palácio do Planalto, e comunicou a saída de ao menos 18 titulares de pastas que devem disputar as eleições de 2026. Segundo o mandatário, parte dos integrantes já formalizou a decisão, enquanto outros ainda devem confirmar o afastamento até o fim da semana. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com Lula, ao menos 14 ministros informaram a saída imediata, enquanto outros quatro devem anunciar a decisão nas próximas horas. O prazo para desincompatibilização de cargos públicos, exigido pela legislação eleitoral, termina no sábado (4).

O número de desligamentos supera o registrado em 2022, quando dez ministros do governo Jair Bolsonaro (PL) deixaram os cargos para concorrer naquele ano. A movimentação atual é considerada a maior já registrada na Esplanada dos Ministérios em período eleitoral.

Entre os nomes que deixam o governo está o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que deve disputar o Senado por Mato Grosso. Para o lugar dele, a previsão é de que André de Paula assuma a pasta. Já na Casa Civil, Rui Costa também deixa o cargo para concorrer ao Senado pela Bahia, sendo substituído pela atual secretária-executiva, Miriam Belchior.

No Ministério das Cidades, Jader Filho deixará o posto para disputar uma vaga de deputado federal pelo Pará. No Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira deve concorrer à Câmara por São Paulo, enquanto Fernanda Machiaveli assume a chefia da pasta, tornando-se a primeira mulher no cargo. Silvio Costa Filho deixa o Ministério de Portos e Aeroportos para disputar uma vaga de deputado federal por Pernambuco.

Outras mudanças incluem a saída de Geraldo Alckmin do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com previsão de candidatura a vice-presidente, e de Simone Tebet, que deve disputar o Senado por São Paulo. Marina Silva também deixa o Ministério do Meio Ambiente com intenção de concorrer ao Senado.

Na Fazenda, Fernando Haddad já havia anunciado anteriormente a saída para disputar o governo de São Paulo, sendo substituído por Dario Durigan. Na Educação, Camilo Santana deixa o cargo, e Leonardo Barchini assume o ministério. No Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo deixa o cargo para concorrer como deputada estadual em Minas Gerais. No Ministério do Esporte, André Fufuca também deixa o cargo, e o Palácio do Planalto ainda não informou quem assumirá a pasta.

Alguns ministros permanecem em seus cargos, como Jorge Messias, na Advocacia-Geral da União, ao menos até a sabatina no Senado para vaga no Supremo Tribunal Federal. Também seguem no governo Mauro Vieira, nas Relações Exteriores, Alexandre Padilha, na Saúde, Sidônio Palmeira, na Secretaria de Comunicação Social e Guilherme Boulos, na Secretaria-Geral da Presidência da República.

Outros nomes que deixam o governo incluem Anielle Franco, que deve disputar vaga na Câmara, Gleisi Hoffmann, que pretende concorrer ao Senado, Renan Filho, que deve disputar o governo de Alagoas, e Sônia Guajajara, que também deixa o comando do Ministério dos Povos Indígenas. Em diversas pastas, o Palácio do Planalto ainda não anunciou os substitutos.