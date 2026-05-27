Educação foi o fator-chave para o Brasil chegar ao alto índice de desenvolvimento humano, aponta Wellington Dias

247 – O Brasil alcançou em 2024 o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de sua história, chegando a 0,805 e ingressando, pela primeira vez, no grupo de países com desenvolvimento humano muito alto. O avanço foi impulsionado principalmente pela educação, apontada como o principal fator de crescimento do indicador no período analisado.

As informações foram divulgadas pela Agência Gov, com base na pesquisa Radar IDHM, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) Brasil. Em entrevista à Voz do Brasil nesta terça-feira (26), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou o papel das políticas sociais integradas, especialmente do Bolsa Família, para o desempenho histórico do país.

“O Bolsa Família é uma política social integrada, e uma das exigências para recebê-la é manter as crianças e adolescentes na escola, com acompanhamento adequado”, afirmou o ministro. “A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família”, acrescentou.

Segundo os dados do Pnud, o indicador educacional do IDHM saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024, tornando-se o principal vetor de crescimento do índice geral brasileiro. A série histórica analisada mostra ainda uma forte recuperação após as quedas registradas durante os anos mais críticos da pandemia de Covid-19.

O índice geral passou de 0,788 em 2022 para 0,798 em 2023, até alcançar 0,805 em 2024, superando pela primeira vez a barreira que coloca o Brasil no grupo de países de desenvolvimento humano muito alto.

Wellington Dias comparou o novo patamar brasileiro ao de países desenvolvidos. “Nós tínhamos alcançado o IDH 07 e agora entramos no clube dos países com o IDH muito alto. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte”, declarou.

Segundo ele, o avanço demonstra que o Brasil está conseguindo combinar crescimento econômico com redução das desigualdades sociais. “O Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade”, disse o ministro.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é utilizado internacionalmente para medir o progresso de países e regiões em áreas essenciais como renda, educação e saúde. O indicador busca oferecer uma visão mais ampla da qualidade de vida da população, em contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas aspectos econômicos.

Além do avanço no IDHM, Wellington Dias também comentou o lançamento do novo aplicativo e do novo portal do Bolsa Família, previsto para esta quarta-feira (27). Segundo o ministro, a ferramenta vai ampliar o acesso digital das famílias aos serviços sociais.

“É mais humanização. Ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro. Bloqueou meu Bolsa Família. O que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você, inclusive, já resolve”, explicou.

O ministro afirmou ainda que o aplicativo servirá como porta de entrada para outros programas vinculados ao Cadastro Único Social. “Abre porta o aplicativo para todos os programas que estão integrados ao Cadastro Único Social”, acrescentou.

O governo avalia que a nova plataforma representa um avanço importante na digitalização dos serviços públicos, ampliando a transparência, a acessibilidade e a autonomia das famílias beneficiárias. O novo site do Bolsa Família reunirá informações sobre calendário de pagamentos, regras do programa, canais de atendimento e orientações para os usuários.