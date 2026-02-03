Lula deve ir à Sapucaí para assistir desfile em sua homenagem

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai comparecer ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, em uma noite marcada pela homenagem que a Acadêmicos de Niterói fará ao chefe do Executivo. A programação prevê a presença do presidente em camarotes reservados no sambódromo, sem qualquer participação pública. As informações são do UOL.

Lula terá dois camarotes à disposição, sendo um deles destinado tradicionalmente a autoridades. O presidente estará acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), além de ministros, aliados políticos e da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), que é pré-candidata ao Senado.

A segurança no local será reforçada ao longo de todo o evento. Como ocorre em compromissos públicos com a presença do presidente da República, a Polícia Federal realiza uma varredura prévia no sambódromo e assume a coordenação integral do esquema de proteção enquanto Lula permanecer na Sapucaí.

Segundo aliados, não está prevista nenhuma fala do presidente durante o desfile. A avaliação é de que uma eventual manifestação pública poderia ser interpretada por adversários como propaganda eleitoral antecipada, já que Lula disputará a reeleição nas eleições de outubro.

Além da homenagem, a participação do presidente no Carnaval ocorre em meio a debates sobre o uso de recursos públicos no evento. O Ministério da Cultura e a Embratur firmaram um termo de cooperação técnica que destina R$ 12 milhões às 12 escolas do Grupo Especial, o que corresponde a R$ 1 milhão para cada agremiação.