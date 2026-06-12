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      Lula diz estar curado definitivamente de câncer de pele após tratamento

      Após cirurgia no couro cabeludo, Lula diz que tratamento preventivo foi concluído com sucesso

      Lula diz estar curado definitivamente de câncer de pele após tratamento (Foto: REUTERS/Adriano Machado)
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      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (12) que está curado do câncer de pele diagnosticado no couro cabeludo e que concluiu a última etapa do tratamento preventivo realizado após a cirurgia para retirada da lesão. A declaração foi dada durante uma cerimônia no Palácio do Planalto.

      Segundo a Folha de São Paulo, Lula revelou que havia acabado de concluir a 15ª e última sessão de radioterapia realizada no Hospital Sírio-Libanês, encerrando o tratamento iniciado após a retirada do tumor.

      Durante o evento, o presidente comemorou o resultado do tratamento e afirmou estar livre da doença. "Hoje eu fui ao hospital Sírio-Libanês e terminei a 15ª radioterapia. Eu tive câncer de pele, e a radioterapia é para sumir qualquer perspectiva [de alguma complicação]", declarou. Em seguida, Lula acrescentou que está feliz "pela cura definitiva".

      Tratamento teve caráter preventivo

      A primeira sessão de radioterapia foi realizada em 25 de março. Na ocasião, boletim médico informou que o procedimento tinha caráter preventivo e visava eliminar qualquer risco residual após a cirurgia.

      O câncer diagnosticado no presidente era do tipo basocelular, considerado o mais comum e menos agressivo entre os cânceres de pele. O tratamento radioterápico utilizado nesses casos consiste na aplicação de feixes de elétrons sobre a área afetada, reduzindo a possibilidade de recorrência da doença.

      Mesmo durante o tratamento, Lula manteve sua agenda de compromissos oficiais e viagens pelo país. As sessões eram realizadas em Brasília, geralmente pela manhã.

      Presidente retirou chapéu durante cerimônia

      Desde a cirurgia realizada no fim de abril, Lula passou a utilizar chapéu em eventos públicos. Durante a cerimônia desta sexta-feira, porém, retirou o acessório enquanto falava sobre o tratamento e mostrou rapidamente a região da cabeça aos presentes.

      De acordo com a reportagem da Folha, o presidente manteve discrição sobre o tratamento antes de seu início. Integrantes próximos de seu círculo político só tomaram conhecimento da necessidade da radioterapia quando o governo divulgou oficialmente a realização da primeira sessão.

      Lula reforça imagem de disposição física

      Aos 80 anos, Lula se prepara para disputar a reeleição em outubro e tem buscado demonstrar disposição física em suas atividades públicas. Nos últimos meses, o presidente passou a divulgar com frequência sua rotina de exercícios nas redes sociais.

      Além disso, participou de caminhadas e realizou pequenas corridas durante compromissos oficiais. Em 2025, esteve presente em uma caminhada em homenagem ao Ministério da Educação e correu em um dos trechos mais íngremes do percurso, em gesto que buscou evidenciar sua vitalidade física.

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