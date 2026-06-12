Lula diz estar curado definitivamente de câncer de pele após tratamento

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (12) que está curado do câncer de pele diagnosticado no couro cabeludo e que concluiu a última etapa do tratamento preventivo realizado após a cirurgia para retirada da lesão. A declaração foi dada durante uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Segundo a Folha de São Paulo, Lula revelou que havia acabado de concluir a 15ª e última sessão de radioterapia realizada no Hospital Sírio-Libanês, encerrando o tratamento iniciado após a retirada do tumor.

Durante o evento, o presidente comemorou o resultado do tratamento e afirmou estar livre da doença. "Hoje eu fui ao hospital Sírio-Libanês e terminei a 15ª radioterapia. Eu tive câncer de pele, e a radioterapia é para sumir qualquer perspectiva [de alguma complicação]", declarou. Em seguida, Lula acrescentou que está feliz "pela cura definitiva".

Tratamento teve caráter preventivo

A primeira sessão de radioterapia foi realizada em 25 de março. Na ocasião, boletim médico informou que o procedimento tinha caráter preventivo e visava eliminar qualquer risco residual após a cirurgia.

O câncer diagnosticado no presidente era do tipo basocelular, considerado o mais comum e menos agressivo entre os cânceres de pele. O tratamento radioterápico utilizado nesses casos consiste na aplicação de feixes de elétrons sobre a área afetada, reduzindo a possibilidade de recorrência da doença.

Mesmo durante o tratamento, Lula manteve sua agenda de compromissos oficiais e viagens pelo país. As sessões eram realizadas em Brasília, geralmente pela manhã.

Presidente retirou chapéu durante cerimônia

Desde a cirurgia realizada no fim de abril, Lula passou a utilizar chapéu em eventos públicos. Durante a cerimônia desta sexta-feira, porém, retirou o acessório enquanto falava sobre o tratamento e mostrou rapidamente a região da cabeça aos presentes.

De acordo com a reportagem da Folha, o presidente manteve discrição sobre o tratamento antes de seu início. Integrantes próximos de seu círculo político só tomaram conhecimento da necessidade da radioterapia quando o governo divulgou oficialmente a realização da primeira sessão.

Lula reforça imagem de disposição física

Aos 80 anos, Lula se prepara para disputar a reeleição em outubro e tem buscado demonstrar disposição física em suas atividades públicas. Nos últimos meses, o presidente passou a divulgar com frequência sua rotina de exercícios nas redes sociais.

Além disso, participou de caminhadas e realizou pequenas corridas durante compromissos oficiais. Em 2025, esteve presente em uma caminhada em homenagem ao Ministério da Educação e correu em um dos trechos mais íngremes do percurso, em gesto que buscou evidenciar sua vitalidade física.