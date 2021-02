Lula diz que passa bem após internação: "fiquem com o coração tranquilo que eu já tô bem"

Ex-presidente Lula tranquilizou apoiadores e disse que já voltou a fazer atividade física. "E à noite nos vemos na live do #PT41Anos!", afirmou Lula nas redes sociais edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quarta-feira (10) uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar seus apoiadores sobre seu estado de saúde, após ter sido internado no último sábado, 6, no Hospital Sírio-Libanês, com quadro de bacteremia.

Pelo Twitter, Lula garantiu que está bem de saúde e que inclusive já retomou atividades físicas. O ex-presidente também confirmou sua participação no evento de comemoração dos 41 anos do PT.

Confira:

Pra quem ficou preocupado comigo ontem, fiquem com o coração tranquilo que eu já tô bem. Hoje inclusive já voltei a fazer caminhada de manhã cedo. Fiz um pouco menos, só 6km. Amanhã já retomo os 9km de sempre. E à noite nos vemos na live do #PT41Anos! — Lula (@LulaOficial) February 10, 2021

Bacteremia é a presença de bactérias no sangue - que pode ocorrer por diversos motivos. Apesar dos casos de bacteremia geralmente não levarem ao aparecimento de sinais ou sintomas, por infectar o sangue, o microrganismo pode se dirigir a diferentes partes do corpo.

