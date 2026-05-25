Lula domina Nordeste e amplia força entre pobres e beneficiários do Bolsa Família

247 – A pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (25) revela que o presidente Lula mantém ampla vantagem eleitoral entre os setores populares da sociedade brasileira, especialmente no Nordeste, entre eleitores de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 52% das intenções de voto no Nordeste, contra 29% de Flávio Bolsonaro. O resultado confirma a permanência da forte identificação política entre o presidente e a região que historicamente mais se beneficiou das políticas sociais implementadas pelos governos petistas.

Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, Lula alcança 49% das intenções de voto, abrindo uma vantagem de 21 pontos sobre Flávio Bolsonaro, que registra 28%.

A superioridade do presidente é ainda mais expressiva entre os beneficiários do Bolsa Família. Nesse segmento, Lula registra 57% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com apenas 25%.

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a vantagem cresce ainda mais entre os beneficiários do programa social: 66% votariam no presidente, contra apenas 27% no candidato bolsonarista.

Os números reforçam que a agenda social do governo Lula continua produzindo forte identificação entre os brasileiros mais pobres, especialmente diante da retomada de políticas de transferência de renda, valorização do salário mínimo e combate à fome.

Além disso, Lula também mantém ampla vantagem entre desocupados e brasileiros fora do mercado formal de trabalho, consolidando sua posição como principal representante político das camadas populares do País.

A pesquisa ouviu 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.