Lula tem maior potencial de voto do país e rejeição em queda

247 - A pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (25) aponta que o presidente Lula (PT) possui atualmente o maior potencial de voto entre todos os nomes testados para a eleição presidencial de 2026.

Segundo o levantamento, 37% dos brasileiros afirmam que Lula é “o único candidato em quem votariam”, enquanto outros 13% dizem que poderiam votar nele, embora também considerem outros nomes. Com isso, o potencial total de voto do presidente chega a 50%.

O índice coloca Lula à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que soma 46% de potencial eleitoral, resultado da combinação entre os 26% que afirmam votar exclusivamente no filho de Jair Bolsonaro (PL) e os 20% que dizem poder votar nele.

Além de liderar no potencial de voto, Lula também apresenta melhora em sua taxa de rejeição. O percentual de brasileiros que afirmam não votar no presidente “de jeito nenhum” caiu para 47%, abaixo dos 49% registrados na rodada anterior da pesquisa.

O levantamento mostra ainda que Lula possui maior capacidade de penetração entre mulheres, eleitores de baixa renda, beneficiários de programas sociais e moradores do Nordeste — segmentos que continuam formando o núcleo mais sólido de sustentação política do presidente.

Entre os brasileiros com renda de até um salário mínimo, o potencial de voto de Lula chega a 60%. Entre beneficiários do Bolsa Família, o índice também permanece elevado, demonstrando forte identificação entre o presidente e os setores populares da sociedade brasileira.

A pesquisa revela ainda que Lula mantém vantagem relevante em segmentos urbanos e metropolitanos, além de desempenho competitivo entre eleitores sem religião e pessoas com maior escolaridade.

Os números reforçam que o presidente segue como o principal polo político do País e mantém uma base eleitoral consolidada às vésperas da disputa presidencial de 2026.

A pesquisa ouviu 2.045 eleitores entre os dias 22 e 24 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.