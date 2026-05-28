Lula é aprovado por 46,6% e desaprovado por 51,4%, diz Meio/Ideia

247 - A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou melhora na nova rodada da pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (28), reforçando a percepção de recuperação gradual do governo em meio ao avanço das discussões sobre a eleição presidencial de 2026.

De acordo com o levantamento, 51,4% dos entrevistados afirmam desaprovar a atual gestão federal, enquanto 46,6% demonstram aprovação. Outros 2% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na pesquisa anterior, realizada em abril, a aprovação era de 44%, enquanto a desaprovação chegava a 53%. Com isso, Lula ganhou 2,6 pontos percentuais em aprovação em um mês, enquanto a desaprovação recuou 1,6 ponto percentual.

Além dos índices de aprovação, o estudo também mediu a avaliação qualitativa do governo Lula. Segundo os dados, 12,2% dos entrevistados classificam a administração como “ótima”, enquanto 23,4% a consideram “boa”. Já 21,7% avaliam o governo como “regular”. Entre os que demonstram insatisfação, 15,3% classificam a gestão como “ruim” e 25,4% como “péssima”.

A pesquisa também investigou a percepção dos eleitores sobre uma eventual continuidade de Lula na Presidência da República. Nesse cenário, 51,4% afirmaram que o petista não deveria ser reeleito, enquanto 45,6% defendem sua permanência no cargo. Outros 3% não souberam responder.

O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 27 de maio, com entrevistas feitas com 1.500 pessoas em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Segundo o instituto Meio/Ideia, a pesquisa foi financiada com recursos próprios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02918/2026-BRASIL.