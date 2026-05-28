Lula vira sobre Flávio Bolsonaro e lidera entre os mais jovens, diz Meio/ideia

247 - A pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira (28) mostra que o senador Flávio Bolsonaro perdeu força em segmentos estratégicos para uma eventual disputa de segundo turno contra o presidente Lula. O levantamento aponta queda do bolsonarista entre jovens, eleitores de centro-direita e brasileiros com renda mais alta.

Entre os eleitores de 16 a 24 anos, Lula passou à frente de Flávio Bolsonaro. O petista aparece com 48,8%, enquanto o senador marca 39,5%. Na rodada anterior, porém, Flávio liderava com ampla vantagem nesse grupo: tinha 56,2%, contra 30% de Lula — uma dianteira de 26,2 pontos percentuais. Agora, o cenário se inverteu, e Lula abriu 9,3 pontos de vantagem entre os mais jovens.

Na faixa da centro-direita, Flávio ainda lidera, mas perdeu terreno. O senador caiu de 89,1% para 78,2%, enquanto Lula subiu de 8,2% para 16,7%. O movimento preocupa aliados do bolsonarista porque esse eleitorado é considerado fundamental em uma disputa de segundo turno.

O levantamento também mostra mudança importante entre os brasileiros que ganham mais de cinco salários mínimos. Nesse grupo, Flávio Bolsonaro tinha 60,4% na rodada anterior, contra 30,8% de Lula. Agora, o petista virou o jogo e aparece com 48,8%, enquanto o senador caiu para 41%.

No cenário geral de segundo turno entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 46,5%, contra 41,4% do senador. A vantagem é de 5,1 pontos percentuais.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores por telefone entre os dias 23 e 27 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.