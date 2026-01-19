Lula e Janja participam de evento do MST que contará com representante da embaixada da Venezuela

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja participam nesta sexta-feira (23) de um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Salvador (BA). O casal estará presente no ato político do 14º Encontro Nacional do MST, marcado para as 15h. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Presença de autoridades e solidariedade à Venezuela

O evento terá um gesto explícito de solidariedade à Venezuela, com a participação de representante da embaixada do país no Brasil, em um contexto marcado pelo sequestro do presidente Nicolás Maduro e sua esposa pelos Estados Unidos no dia 3 de janeiro. Além de Lula e Janja, também são esperados os governadores Jerônimo Rodrigues, da Bahia, e Elmano de Freitas, do Ceará, ambos do Partido dos Trabalhadores.

O 14º Encontro Nacional do MST ocorre entre domingo (19) e sexta-feira (23), no Parque de Exposições Agropecuárias da capital baiana. A programação reúne plenárias, reuniões internas, ciclos de debates políticos, atividades culturais e ações voltadas à articulação internacional do movimento, entre elas a presença institucional da representação diplomática venezuelana.

Celebração de 42 anos do MST

O evento reúne mais de 3.000 integrantes do MST vindos de todas as regiões do país. A atividade marca os 42 anos de fundação do movimento e acontece 15 anos após a realização do último encontro nacional.