Movimentos populares lançam ‘Boletim Venezuela em Foco’ para combater desinformação após ataques dos EUA e sequestro de Maduro

247 - Em resposta à escalada de tensões geopolíticas e à crescente guerra de informações, organizações do movimento popular brasileiro, como o MST, CUT, CTB, UNE, Centro de Mídia Barão de Itararé, Cebrapaz, Marcha Mundial de Mulheres, Alba Movimentos, entre outras, em parceria com a Telesur, a Assembleia Internacional dos Povos e o Brasil de Fato, estão publicando o “Boletim Venezuela em Foco”.A iniciativa surge como um contraponto direto às narrativas da mídia hegemônica após o ataque dos EUA ao território venezuelano e o sequestro de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, destaca reportagem do Centro de Mídia Barão de Itararé.

O projeto busca oferecer informações confiáveis e alinhadas à defesa da soberania latino-americana, combatendo o que as organizações classificam como um cenário de desinformação planejada que confunde a sociedade e legitima agressões imperialistas.

A edição e a divulgação do boletim foram objeto de uma troca de opiniões e deliberações na reunião da coordenação da campanha pela libertação do presidente legítimo e constitucional da Venezuela e de Cília Flores. A campanha conta, além dos Movimentos Populares, com a participação de partidos progressistas, como PT, PCdoB e PSOL.