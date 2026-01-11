Sequestrado nos EUA, Maduro envia mensagem: “estamos bem, somos lutadores”

247 - O deputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sequestrado e preso pelos Estados Unidos, informou no sábado (10) que seu pai enviou uma mensagem por meio de seus advogados, na qual assegurou que tanto ele quanto sua esposa, a primeira-dama Cilia Flores, estão bem.

O presidente venezuelano enviou sua primeira mensagem após ter sido sequestrado no bombardeio dos EUA em Caracas, em 3 de janeiro. Naquele dia, a Venezuela foi alvo de uma operação militar em várias localidades dos estados Miranda, Aragua e La Guaira, além da capital, Caracas. A ação deixou mais de uma centena de mortos entre civis e militares, além de dezenas de feridos.

O parlamentar relatou que o presidente Nicolás Maduro Moros pediu a seus apoiadores que não caiam na tristeza e reafirmou sua condição de lutador diante da adversidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Maduro Guerra destacou que seu pai é “um homem que não conseguiram vencer por nenhum meio e tiveram de usar uma força desproporcional, mas não o venceram, ele está forte”.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque de grandes proporções contra a Venezuela, capturando Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. Trump anunciou que Maduro e Flores enfrentariam julgamento por suposto envolvimento em “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos. Caracas solicitou uma reunião de emergência da ONU em razão da operação norte-americana. O Supremo Tribunal da Venezuela transferiu temporariamente as funções de chefe de Estado para a vice-presidente Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente interina perante a Assembleia Nacional em 5 de janeiro.