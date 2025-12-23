Lula empossa Gustavo Feliciano no Turismo e destaca inclusão social

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia de transmissão de cargo e posse do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, realizada no Palácio do Planalto, na terça-feira (23). Feliciano assume a pasta com a missão de dar continuidade às políticas públicas voltadas ao fortalecimento do turismo como instrumento de desenvolvimento econômico, social e inclusivo no país.

A solenidade, divulgada oficialmente pelo governo federal por meio do portal do Planalto, marcou a saída de Celso Sabino e a chegada de Feliciano ao comando do ministério. Durante seu discurso, o novo ministro destacou o compromisso com um turismo mais acessível à população de menor renda e com a geração de emprego e renda em todo o território nacional.

“Tenho certeza que irei fazer o meu melhor, porque é o mínimo, é o que tenho que fazer, é minha obrigação. O Turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo, promovendo eventos que gerem alegria e a geração de emprego e renda, acesso dos nossos belos destinos a quem ganha menos no país. E isso se faz tornando o turismo mais inclusivo e acessível”, afirmou Gustavo Feliciano.

Sucessor de Celso Sabino, que esteve à frente do Ministério do Turismo entre 3 de agosto de 2023 e 17 de dezembro de 2025, Feliciano ressaltou que dará continuidade às ações já em curso e ao esforço de posicionar o Brasil como destino turístico de destaque no cenário internacional. Segundo ele, o avanço do setor também pode ser medido pelo aumento do número de brasileiros viajando dentro do próprio país.

“Se há uma forma de medir que o Brasil avançou, é ver gente viajando, desfrutando do lazer com suas famílias, porque felicidade e alegria não podem ser uma questão de classe social. Tem que ser o símbolo da justiça social, da igualdade”, disse o ministro.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Gustavo Feliciano é formado em Direito e possui trajetória na gestão pública e na área educacional. Já foi diretor-presidente da União de Ensino Superior de Campina Grande (Unesc) e atuou como secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba entre 2019 e 2021, período em que trabalhou na promoção do setor e em políticas integradas de desenvolvimento regional.

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a indicação de Feliciano reflete sensibilidade política e reforçou a expectativa de continuidade das ações voltadas ao crescimento do turismo no país. “Não tenho a menor dúvida de que Feliciano dará seguimento a todas essas ações que foram elencadas, para que o Brasil possa aumentar o número de turistas que nos visitam, fomentar a capacidade que nosso país tem, principalmente nas nossas belezas naturais”, declarou. Em seguida, acrescentou: “Que juntos possamos, cada vez mais, fortalecer as ações para que o Brasil possa ser esse destino turístico buscado por todos”.

Ao se despedir do cargo, Celso Sabino agradeceu a confiança do governo e destacou os resultados alcançados ao longo de sua gestão. Ele mencionou a criação do Plano Nacional de Turismo (PNT), a ampliação do Conselho Nacional de Turismo e o aumento da geração de emprego e renda no setor. Sabino também citou a realização da COP30 em Belém como um marco. “A COP30 em Belém pode ser a COP mais inclusiva da história. Foi a segunda COP mais participativa da história da ONU. Quando disseram que não haveria infraestrutura, nós demos um show, quando disseram que não haveria hospedagem, teve para todos”, afirmou.

O ex-ministro ressaltou ainda o reconhecimento internacional do Brasil como destino turístico. “O Brasil alcançou o posto mais importante do turismo internacional: a presidência da Organização Mundial do Turismo, a ‘ONU do Turismo’. O turismo, pela primeira vez na história, deu um salto na recepção de turistas estrangeiros. Caminhamos na direção de 10 milhões de turistas internacionais. O Brasil passou a ser reconhecido como país de estabilidade econômica, social e política, despertando em turistas de todo mundo o interesse de conhecer todos os rincões do nosso país”, disse.

A poucos dias do encerramento de 2025, o país já havia registrado a entrada de 9 milhões de turistas estrangeiros, um recorde histórico. O número supera em 30% a projeção inicial de 6,9 milhões prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027. O marco foi celebrado pela Embratur em uma ação realizada na sexta-feira (19), no Turistômetro do Rio de Janeiro, instalado na orla de Copacabana.