Lula estava com diretor da PF horas antes de operação contra Jaques Wagner

247 - A operação realizada pela Polícia Federal (PF) contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ocorreu poucas horas após o retorno ao Brasil do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, que integrava a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em compromissos internacionais. As informações foram divulgadas pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Segundo a publicação, Andrei Rodrigues acompanhou Lula durante a participação do presidente em agendas relacionadas ao G7, na França, além de compromissos oficiais em Genebra, na Suíça. O diretor-geral da PF retornou ao país no mesmo avião presidencial, que pousou em Brasília por volta das 4h30 desta quinta-feira (18).

Poucas horas após o desembarque da comitiva, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Jaques Wagner. As diligências ocorreram tanto em Brasília quanto na Bahia, estado que representa a principal base eleitoral do senador petista.

De acordo com interlocutores de Andrei Rodrigues ouvidos pela coluna, o diretor-geral da PF ainda não havia conversado com Lula sobre a operação. A justificativa apresentada é que o presidente estaria descansando após a longa viagem de retorno ao Brasil.

Na quarta-feira (17), em Genebra, Andrei participou de uma reunião ao lado de Lula e do secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza. Após o encontro, os três concederam declarações à imprensa.