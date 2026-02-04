Lula exalta Janja ao anunciar medidas de combate ao feminicídio e avisa: "vamos meter a colher sim em briga de marido e mulher"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta quarta-feira (4) o protagonismo da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, na promoção de debates e medidas de enfrentamento ao feminicídio.

O governo do presidente Lula, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram em conjunto, em Brasília-DF, o Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. A iniciativa prevê atuação coordenada e permanente entre os Três Poderes com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. O acordo reconhece que a violência contra mulheres no país figura como uma crise estrutural que não pode ser enfrentada por ações isoladas, de acordo com a Agência Brasil.

No evento, o presidente Lula agradeceu à Janja por tê-lo alertado sobre a gravidade da violência contra a mulher no Brasil. Ele afirmou que o tema precisa ser tratado como uma questão “de porta de fábrica”, a ser discutida no cotidiano dos trabalhadores, e não apenas em passeatas. Segundo Lula, o principal objetivo do novo compromisso firmado entre os Três Poderes é conscientizar os homens desde a creche até a universidade.

"Cada gesto de violência é um feminicídio anunciado", afirmou Lula ao discursar. "Vamos meter a colher sim em briga de marido e mulher", avisou o presidente. Confira a íntegra do discurso lido do presidente Lula no evento:

Minhas amigas e meus amigos,

A cada dia, quatro mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil.

Significa que a cada seis horas uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher.

Significa que, da hora que saímos hoje de casa até este momento, uma mulher teve a vida interrompida com violência.

Só pelo fato de ser mulher.

Uma amiga querida, uma colega, uma vizinha que enfrentava dupla jornada de trabalho para alimentar os filhos. Uma mulher, uma menina, uma adolescente.

Segundo uma pesquisa feita pelo Senado, 27% das mulheres brasileiras declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025.

Neste exato momento, enquanto assinamos este Pacto, uma mulher está sendo agredida.

Com tapas, socos, chutes, sufocamento, golpes, puxões de cabelo, pontapés e ofensas.

Arrastadas por carros, feridas no asfalto, desfiguradas sob o testemunho de câmeras de elevador.

Tantas Tainaras, Fernandas, Catarinas, Ritas, Marias, Alanes, Laíses...

Mulheres impedidas de viver, pelo simples fato de serem mulheres.

De dizerem não a um relacionamento.

De exercerem o direito de decidir sobre suas próprias vidas, e reconfigurar rotas que não lhes servem mais.

O feminicídio afronta as estruturas de prevenção e combate, e vem crescendo de forma assustadora no país.

É inaceitável que mulheres continuem sendo espancadas e assassinadas todos os dias sob o olhar de uma sociedade que peca por omissão.

Que se cala diante de cenas cotidianas de abuso e violência.

É preciso deixar bem claro: qualquer sinal de maus tratos na rua, gritos na vizinhança, abusos e intolerância no ambiente de trabalho. Cada gesto de violência é um feminicídio anunciado.

Não podemos nos calar. Não podemos mais nos omitir, fingir que não temos nada a ver com isso, que em briga de marido e mulher não se mete a colher.

Pois nós estamos e vamos meter a colher, sim.

Minhas amigas e meus amigos,

O Pacto que assinamos hoje deve ir além das instâncias do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Lutar contra o feminicídio, e todas as formas de violência contra as mulheres, deve ser responsabilidade de toda a sociedade.

Mas, principalmente, e especialmente, dos homens.

Não basta não ser um agressor. É também preciso lutar para que não haja mais agressões.

Cada homem deste país tem uma missão a cumprir.

Conversar com amigos, primos, tios, vizinhos, colegas de trabalho, companheiros de bar e parceiros de futebol.

Não podemos no omitir.

Enquanto poder público, vamos aprimorar os instrumentos de proteção, prevenção e acolhimento.

Enquanto homens, vamos descontruir tijolo por tijolo essa cultura machista que nos envergonha a todos.

É preciso punir de forma exemplar os agressores. Mas também é necessário educar os meninos, conscientizar os jovens e os adultos.

Fazê-los entender a gravidade do crime que cometem. E que nada, absolutamente nada, justifica qualquer forma de violência contra meninas e mulheres – na vida real ou na vida digital.

Minhas amigas e meus amigos,

Sabemos que o ambiente doméstico é palco de muitas dessas violências.

A maioria das mulheres vítimas de feminicídio morre pelas mãos de atuais ou ex-maridos e ex-namorados.

Mas também pelas mãos de desconhecidos que cruzam seu caminho nas ruas.

De homens que não aceitam ser chefiados por mulheres. Para esses, é preciso dizer em alto e bom som:

As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço de liderança no mercado de trabalho.

E vão conquistar ainda mais, por justiça e por merecimento.

E porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar.

É inadmissível que enquanto fortalecemos os instrumentos de proteção, a exemplo da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, homens continuem agredindo e assassinando mulheres.

Houve um tempo que a defesa da honra era justificativa para a violência contra a mulher.

O ciúme não serve mais de justificativa.

Nunca deveria ter servido.

Mas continua a ser um dos principais argumentos usados pelos assassinos em suas próprias defesas.

Enquanto isso, as redes digitais, algumas delas, ensinam crianças e adolescentes do sexo masculino a odiarem mulheres.

As plataformas digitais não podem mais ser usadas por criminosos que aliciam meninas, cometem contra elas toda sorte de abusos, e as induzem à automutilação e muitas vezes ao suicídio.

Cabe a cada homem transformar essa realidade.

Virar esse jogo.

Precisamos fazer com que as mulheres se sintam protegidas, livres e seguras.

Seja na internet, no ambiente doméstico, nas ruas, nos locais de trabalho, em qualquer lugar, a qualquer hora.

Vestida com a roupa que a faça mais feliz. Na companhia de quem ela quiser.

A segurança de meninas e mulheres é condição necessária para a nossa evolução enquanto sociedade e para o exercício pleno da democracia.

Muitas vezes, cansados de tanta barbárie, chegamos a pensar que a luta está perdida. Que nossos inimigos são maioria. Que a maldade venceu.

Não é verdade.

Somos muitos. E fomos feitos para o amor, não para o ódio. Para a alegria, não para o medo. Para o abraço, não para a violência.

Juntos, somos capazes de construir um mundo mais humanista, mais fraterno e mais afetuoso.

Mãos à obra.

Muito obrigado.