No lançamento do Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio, Janja lê relato de agressão e denuncia violência contra mulheres

247 - O lançamento do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, realizado em Brasília (DF), nesta quarta-feira (4), foi marcado pela leitura de um relato anônimo de violência doméstica apresentado pela primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. A iniciativa buscou dar visibilidade às experiências de mulheres vítimas de agressões e reforçar a urgência de políticas públicas voltadas à proteção e à prevenção da violência de gênero.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançam em conjunto o compromisso. A iniciativa prevê atuação coordenada e permanente entre os Três Poderes com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. O acordo reconhece que a violência contra mulheres no país figura como uma crise estrutural que não pode ser enfrentada por ações isoladas, de acordo com a Agência Brasil.

O relato apresentado por Janja na abertura do evento descreve a história de uma jovem de 17 a 18 anos que vivia conflitos internos e inseguranças enquanto mulher. Ela mantinha um relacionamento com um homem 14 anos mais velho, idealizado como inteligente e culto, em quem acreditava como seu grande amor. Com o tempo, reconheceu que foi ingênua ao confiar nele.

Ao perceber que não se sentia bem na relação e expressar isso, a jovem foi agredida com um soco no rosto em uma praça pública. A violência prosseguiu sem qualquer intervenção de terceiros, levando-a a temer pela própria vida. As agressões continuaram dentro de casa, onde o agressor desfigurou seu rosto, deixando marcas físicas e emocionais profundas. No relato, a mulher se define como sobrevivente, ao mesmo tempo em que lembra que milhares de outras não tiveram a mesma chance.

Ao comentar a leitura, Janja expressou o orgulho que tem do seu marido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destacou a importância do engajamento masculino no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Ela finalizou afirmando: “Quando meu marido, o presidente Lula, vai fazer dessa luta uma luta também dele, dos homens desse país, ele dá a mão a todas as mulheres desse país.”