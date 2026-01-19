Janja se manifesta sobre o caso de assédio no BBB e pede enfrentamento à violência contra mulheres

247 - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (19) sobre o caso de assédio ocorrido no Big Brother Brasil no último fim de semana e afirmou que o episódio evidencia a naturalização da violência de gênero na sociedade brasileira. As declarações foram feitas em publicação nas redes sociais. As informações são da CNN Brasil.

"Mesmo diante de centenas de câmeras e sob o olhar de milhões de pessoas, um homem se sentiu à vontade para violar o corpo de uma mulher, escancarando mais uma vez a naturalização da violência de gênero em nossa sociedade", escreveu Janja.





Entenda o caso

O caso ocorreu no domingo (18), quando Pedro Henrique Espíndola, então participante do programa, apertou o botão de desistência após ser acusado por Jordana de comportamento agressivo e tentativa de beijo forçado. Ao entrar no confessionário depois de anunciar sua saída, ele confirmou o ocorrido.

Na manifestação, Janja prestou solidariedade à participante e ampliou a mensagem a todas as mulheres vítimas de violência. "Dentro ou fora da casa mais vigiada do Brasil, o assédio não pode ser relativizado ou ignorado. Toda a minha solidariedade à participante Jordana e a todas as mulheres que são diariamente violentadas no Brasil. Sigamos juntas e firmes nessa luta, até que estejamos todas vivas e em paz", afirmou.

Apelo aos homens e investigação policial

A primeira-dama também direcionou um apelo aos homens, pedindo engajamento ativo no enfrentamento à violência de gênero. "Não normalizem a violência, intervenham, falem sobre isso em suas rodas de conversa e sejam parte ativa do enfrentamento", completou.

Após a denúncia, foi informado que o ex-participante prestará depoimento à Polícia do Rio de Janeiro. O caso está sob investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Em nota, a corporação informou que tomou conhecimento do episódio por meio da exibição do programa e que convocará Pedro para prestar esclarecimentos, embora a data ainda não tenha sido definida.