Lula fará procedimentos médicos em São Paulo nesta sexta-feira

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, passará por procedimentos médicos nesta sexta-feira (24), em São Paulo. A intervenção inclui cauterização na cabeça e infiltração no punho, realizadas no Hospital Sírio-Libanês.

Segundo a coluna Brasília Hoje, da Folha de São Paulo, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) confirmou que Lula embarca para a capital paulista na noite desta quinta-feira (23) e permanecerá até sábado (24), sem agendas públicas.

Procedimentos simples e sem restrições

A cauterização será feita na mesma região da cabeça que já havia sido tratada em fevereiro deste ano. O procedimento consiste na remoção de excesso de pele, geralmente associado à exposição ao sol, e é considerado simples. Além disso, o presidente será submetido a uma infiltração no punho direito para tratar dores no polegar. Não haverá necessidade de repouso ou restrições após as intervenções.

Agenda adiada no interior paulista

Em função dos procedimentos médicos, os compromissos previstos para esta sexta-feira no interior de São Paulo foram remarcados. A agenda foi transferida para a próxima segunda-feira (27). Na nova programação, Lula deverá visitar as cidades de Presidente Prudente e Andradina, onde participará de eventos de entregas e inaugurações.

Em fevereiro, após procedimento semelhante no couro cabeludo, o presidente apareceu publicamente com sinais visíveis de cicatrização na região tratada.