Lula fará pronunciamento em rede nacional para detalhar isenção do IR

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão que irá ao ar neste domingo (30/11), às 20h30, com foco na nova faixa de isenção do Imposto de Renda destinada a trabalhadores que recebem até R$ 5 mil. Segundo o Metrópoles, Lula deverá ressaltar a sanção da medida e apresentá-la como uma das ações econômicas mais relevantes do atual mandato. O pronunciamento terá aproximadamente seis minutos e será transmitido para todo o país.

Pronunciamento terá seis minutos e explicará mudanças

O governo pretende usar a cadeia nacional para detalhar o impacto da isenção e reforçar o ganho de renda para os contribuintes contemplados pelas novas regras. A medida foi sancionada na quarta-feira (26).

Sanção ocorreu após tensões entre governo e Congresso

Embora o Legislativo tenha sido decisivo para a aprovação da nova estrutura do IR, o afastamento momentâneo dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e da Câmara, Hugo Motta (as lideranças do Congresso gerou atenção durante o evento. Ainda assim, o Planalto manteve a linha de celebrar a mudança como cumprimento de uma promessa de campanha de Lula, destacada diversas vezes pelo presidente.

Nova regra do IR passa a valer em 2026

A legislação sancionada já passa a vigorar em 1º de janeiro de 2026, sem vetos ao texto aprovado pelos parlamentares. Além da isenção para rendas de até R$ 5 mil, o texto prevê descontos progressivos para quem recebe até R$ 7.350, ampliando o alcance da redução tributária.

Taxação dos super-ricos compensa queda de arrecadação

Para compensar a perda de arrecadação, o governo incluiu uma taxação de 10% sobre os chamados super-ricos, indivíduos com renda anual superior a R$ 600 mil. A medida integra o pacote de alterações defendido pelo Executivo como forma de tornar o sistema tributário mais equilibrado, ampliando o alívio para quem ganha menos e elevando a contribuição de faixas mais altas de renda.