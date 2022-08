Lula faz ofensiva para divulgar lançamento oficial de campanha com ato no Anhangabaú

O primeiro grande ato da campanha de Lula para presidente ocorre neste sábado, 20, às 11h, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) está se dedicando em convocar o lançamento oficial de sua campanha à presidente, que ocorrerá com ato no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo (SP), neste sábado, 20.

Em vídeo ao lado da presidenta do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 16, Lula reforçou a convocação para a manifestação. “Vai ser uma grande festa, espero contar com você lá”, disse o ex-presidente.

Recado do Lula e da @gleisi para o povo de São Paulo: sábado teremos um grande ato no Vale do Anhangabaú. Chegue cedo, a partir das 8h, e registre sua presença no link: https://t.co/85gf1HXiKn #EquipeLula pic.twitter.com/7rPy4KDsnt CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 16, 2022

A campanha eleitoral iniciou oficialmente nesta terça-feira, 16. A primeira atividade de Lula foi um comício para trabalhadores e estudantes em frente à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP), no ABC paulista.

Durante a atividade, Lula reforçou a convocatória, assim como fez durante a Aula Aberta na USP realizada nesta segunda-feira, 15.

“O primeiro grande ato da campanha de Lula para presidente ocorre neste sábado (20), às 11h, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Será um comício aberto ao público, e a expectativa é a de reunir dezenas de milhares de pessoas”, diz o site do PT .

“Também estarão presentes Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula; Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo de São Paulo; e Márcio França (PSB), pré-candidato ao Senado, além de lideranças e candidatos dos partidos que apoiam Lula e Alckmin”, continua.

