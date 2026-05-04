Lula lança hoje pacote para aliviar dívidas da população

247 - O governo lança nesta segunda-feira (4), um novo pacote para renegociar dívidas, com foco em débitos junto a bancos e operadoras de crédito, além da possibilidade de uso de parte do FGTS para amortizar valores em aberto.

O Novo Desenrola foi definido após uma série de reuniões entre integrantes do governo e representantes do setor financeiro.

Entre os principais pontos do programa está a renegociação de débitos contraídos com bancos e operadoras de crédito. O programa deverá contemplar pessoas com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a cerca de R$ 8 mil mensais, conforme apuração do G1.

Segundo o presidente Lula, os juros cobrados nas operações serão de, no máximo, 1,99% ao mês. Ele também afirmou que os descontos sobre o valor principal da dívida poderão variar de 30% a 90%.

Outro ponto previsto no pacote é a possibilidade de o trabalhador utilizar até 20% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para amortizar dívidas. A medida dependerá de autorização do próprio trabalhador.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou na última quarta-feira que a operação será feita entre instituições financeiras. Nesse modelo, a Caixa Econômica Federal deverá transferir o dinheiro do FGTS diretamente para o banco onde a dívida estiver registrada, após autorização do titular da conta.

O pacote também estabelece uma restrição para quem aderir à renegociação. O consumidor ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas online.

“Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet”, declarou Lula.

A medida integra a tentativa do governo de reduzir o endividamento das famílias e criar condições para que consumidores retomem acesso ao crédito. O desenho final do Novo Desenrola foi construído em diálogo com o setor financeiro e deve detalhar os critérios de adesão, os tipos de dívida contemplados e as condições para aplicação dos descontos.