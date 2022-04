Lula: "nós sabemos como acabar com a fome"

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta sexta-feira (29) a necessidade de implementar políticas para acabar com a fome no Brasil, problema que voltou a atingir uma parte da população em consequência da política neoliberal de Jair Bolsonaro (PL) e do seu antecessor, Michel Temer, um dos arquitetos do golpe contra Dilma Rousseff (PT).

"Tivemos o projeto que foi adotado pela ONU como melhor modelo de transferência de renda. A ONU tentou induzir que todos os países em desenvolvimento adotassem três programas nossos: o programa das cisternas, o programa Luz para Todos, que levava luz elétrica para onde as pessoas ainda viviam à base de candeeiro, e o Bolsa Família. Foram modelos de programas brasileiros adotados pela ONU para acabar com a miséria. Nós sabemos como acabar com a fome, nós sabemos como diminuir a pobreza, nós sabemos como inserir o povo no mercado de trabalho", disse Lula entrevista à Rádio Clube de Recife (PE).

"Você é pernambucano e sabe que o desemprego neste estado era de 4,7%. Você sabe que quando eu fui presidente, Pernambuco crescia a números equiparáveis à China e que agora, em 2021, tinha 20% de desemprego no estado. A gente tinha acabado com a fome", destacou o ex-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) apontou que, em dezembro de 2020, mais da metade (55%) dos brasileiros sofriam de algum tipo de insegurança alimentar (grave, moderada ou leve).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as principais ações desenvolvidas na região, Lula também citou a transposição do Rio São Francisco, que teve 88% dos eixos principais concluídos no governo Dilma, e também o programa Água Para Todos, responsável pela construção de 1,4 milhão de cisternas nos estados do Nordeste e em Minas Gerais para levar água às casas da população mais carente.

Legado em Pernambuco

Ao longo dos governos Lula e Dilma, o programa Minha Casa Minha Vida investiu mais de R$ 8,8 bilhões no estado, com mais de 83 mil unidades entregues. O Luz Para Todos teve um aporte de mais de R$ 321 milhões, atendendo 107 mil famílias pernambucanas. Em 2016, 1,1 milhão de famílias recebiam benefícios pelo Bolsa Família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, grandes obras como o porto de Suape, a transposição do rio São Francisco e a refinaria Abreu e Lima receberam mais de R$ 40 bilhões em recursos do PAC.

O governo federal investiu na construção de 153 mil cisternas, sendo 123 mil para consumo por parte dos moradores. Na educação, foram criados 7 novos campi universitários em Pernambuco e 16 campi de Institutos Federais de Ensino.

Intenções de voto

A pesquisa do Instituto Futura, contratada pelo banco Modalmais, divulgada nesta semana, apontou Lula em primeiro lugar, com 41,5% dos votos, mais de sete pontos percentuais de diferença para o segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a pesquisa Govnet/Opinião Pesquisa, encomendada pelo Grupo Gazeta de S.Paulo e divulgada nesta quinta-feira (28), se dependesse dos eleitores do estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do País, o ex-presidente seria eleito no primeiro turno, considerando os votos válidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE