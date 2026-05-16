Lula participa de anúncio de R$ 37 bilhões em investimentos da Petrobras em São Paulo

247 - O presidente Lula participa nesta segunda-feira (18) de uma visita à Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, onde será anunciado um pacote de investimentos de R$ 37 bilhões da Petrobras no estado até 2030.

Os recursos serão destinados a áreas estratégicas da companhia, incluindo refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável. A agenda contará também com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outras autoridades.

A estatal estima que o novo ciclo de investimentos tenha impacto direto na geração de empregos em São Paulo, com previsão de cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos ao longo da execução dos projetos.

Parte significativa do montante anunciado será direcionada à Refinaria de Paulínia, conhecida como Replan. A refinaria receberá aproximadamente R$ 6 bilhões em investimentos. Considerada a maior refinaria da Petrobras, a unidade é responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território nacional.

De acordo com o governo, pelo volume de faturamento anual, a Replan representa cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, consolidando-se como um dos principais ativos industriais do país.

A visita presidencial ocorre em meio à estratégia da Petrobras de ampliar investimentos em infraestrutura energética, refino e transição energética, com foco na expansão da capacidade produtiva e em iniciativas voltadas à redução de emissões de carbono.