Lula defende produção nacional de fertilizantes durante visita à Fafen na Bahia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou, nesta quinta-feira (14), a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), que retomou as operações em janeiro de 2026 após permanecer hibernada desde 2019. Durante o evento, o mandatário afirmou que a reabertura da unidade representa um avanço para a produção nacional de fertilizantes e para a redução da dependência externa do setor.

Durante a cerimônia, o presidente declarou: "Eu vou dizer para vocês da minha alegria de estar aqui neste momento em que a gente está retomando a produção na Fafen. Eu ouço isso há muito tempo." Lula também destacou a relevância estratégica dos fertilizantes para a agricultura brasileira.

"O Brasil é um país agrícola e o segundo maior produtor de alimentos, em alguns momentos chega a ser o terceiro, e precisa de fertilizantes. O país não pode importar 90% dos fertilizantes de que a nossa agricultura necessita. Ele precisa ser autossuficiente e produzir fertilizantes", afirmou.

A Fafen-BA recebeu investimento de R$ 100 milhões e possui capacidade de produzir 1.300 toneladas diárias de ureia, volume equivalente a cerca de 5% da demanda nacional. A retomada da fábrica integra a carteira de projetos de fertilizantes do Novo PAC, estimada em aproximadamente R$ 5,9 bilhões.

Empregos e mercado interno

Segundo o governo federal, o retorno das operações da unidade permitirá a geração de 900 empregos diretos e 2.700 indiretos. O plano faz parte da estratégia de recomposição da capacidade brasileira de produção de fertilizantes nitrogenados, considerada fundamental para a segurança alimentar e para a produtividade agrícola.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a produção nacional de gás natural pode fortalecer a fabricação de fertilizantes no país. "Um dos destinos nobres do gás é a fabricação de fertilizantes. Se eu quero vender gás, uma boa alternativa é produzir fertilizantes, porque esse é o primeiro insumo desse processo", disse.

Ela também declarou que a estatal pretende ampliar a produção nacional ligada ao pré-sal e ao setor energético. "É isso que nós estamos fazendo aqui, reabrindo e aumentando a produção de gás do Brasil, aumentando a produção de gás do pré-sal e produzindo energia, termoeletricidade e também fertilizantes. É nessa direção que nós vamos prosseguir", afirmou.

A unidade havia sido desativada pela Petrobras em 2019, durante o plano de desinvestimentos da companhia. Antes da retomada das fábricas do Nordeste, toda a ureia consumida no Brasil era importada, segundo o governo federal.

Durante o evento, Lula também comentou os impactos econômicos da retomada industrial no país. "A gente foi mudando o comportamento da Petrobras para que as pessoas entendessem que produzir aqui poderia ser um pouco mais caro, é verdade, mas a gente estaria trazendo para cá conhecimento tecnológico, mão de obra qualificada, pagamento de salário e desenvolvimento interno", afirmou.

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, declarou que a reativação das plantas industriais amplia a capacidade produtiva nacional. "Com essas plantas funcionando, vamos retomar 35% da capacidade de produção. O problema do agro é a escala, tudo no agro é grande. No ano passado, o agro cresceu 11,7%. Para que vocês tenham ideia, o segundo setor que mais cresceu avançou 2,5%. Quando fazemos um esforço como esse, ampliamos a nossa capacidade de produzir", disse.

Expansão da produção

A Petrobras projeta alcançar cerca de 20% do mercado interno de ureia com a operação da Fafen-BA, da Fafen Sergipe e da Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA). Com a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas (MS), a expectativa da estatal é atingir aproximadamente 35% do mercado nacional nos próximos anos.

Magda Chambriard afirmou que a retomada das unidades integra uma estratégia voltada à segurança alimentar e à geração de empregos. "Essa fábrica não foi a única que nós reabrimos nesse terceiro governo Lula. Nós reabrimos a Fafen-Sergipe. Nós reabrimos a ANSA, no Paraná. Estamos em tratativas para a finalização da construção da UFN III, no Mato Grosso do Sul. É o esforço da Petrobras em prol do Brasil, em prol da segurança alimentar do Brasil, em prol da geração de emprego e renda no nosso país", declarou.

Projetos culturais e socioambientais

Durante a agenda na Bahia, também foram anunciados investimentos da Petrobras em iniciativas culturais e socioambientais. Entre os projetos contemplados estão a seleção pública voltada a catadores de materiais recicláveis com foco em óleos e gorduras residuais e os projetos "Plano Anual de Atividades da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê" e "Bando de Teatro Olodum – 35 anos de Arte Negra".