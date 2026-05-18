Lula passa por consulta após retirada de câncer de pele

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma consulta de acompanhamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira (18), após ter realizado, no mês passado, a retirada de uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo.

De acordo com o jornal O Globo, o boletim médico afirma que Lula “apresenta evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências”. O presidente foi liberado para seguir normalmente com suas atividades e continuará sendo acompanhado pelas equipes médicas lideradas por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Boletim aponta recuperação sem intercorrências

Em abril, Lula passou por um procedimento para retirada da lesão e realização de biópsia. À época, os médicos informaram que a medida foi adotada de forma preventiva. O diagnóstico confirmou um carcinoma basocelular, considerado o tipo mais comum de câncer de pele. De acordo com a equipe médica, esse tipo de tumor costuma permanecer localizado e geralmente apresenta baixo risco de disseminação para outras partes do corpo.

Lula mantém agenda oficial em São Paulo

A consulta ocorreu enquanto o presidente cumpria agenda oficial no estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, Lula participou de compromissos em Campinas e Paulínia, no interior paulista.

Nesta terça-feira (19), o presidente participa de uma feira do setor da construção civil, no Anhembi, na capital paulista. À tarde, ele deve lançar o programa Move Aplicativos, linha de crédito destinada a motoristas de aplicativo e taxistas.

Presidente também falou com José Dirceu no hospital

Durante a passagem pelo Sírio-Libanês, Lula também telefonou para o ex-ministro José Dirceu, que está em tratamento contra um linfoma no mesmo hospital. Segundo a assessoria do presidente, Lula afirmou ao aliado que “a equipe médica está segura da cura”, em referência ao tratamento de quimioterapia já iniciado por Dirceu.