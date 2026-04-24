Procedimentos foram bem-sucedidos e não devem afetar campanha de Lula, diz equipe médica

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por procedimentos médicos em São Paulo que, segundo a equipe responsável, transcorreram sem complicações e não devem interferir em sua campanha eleitoral, com previsão de retorno às atividades nos próximos dias

Os procedimentos foram realizados no Hospital Sírio-Libanês e a alta do presidente era esperada ainda nesta sexta-feira, após algumas horas de observação

O médico Roberto Kalil Filho, chefe da equipe que acompanha Lula, afirmou que a recuperação ocorre dentro do esperado. “O procedimento ocorreu sem intercorrência nenhuma. Ele deverá permanecer mais algumas horas no hospital e deve ir para casa hoje”, declarou

Durante o atendimento, Lula foi submetido à retirada de uma lesão de pele no couro cabeludo, além da realização de uma biópsia, cujo resultado deve sair nos próximos dias. Segundo os médicos, a medida é preventiva. A lesão foi classificada como carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele, geralmente restrito à área afetada e com baixo risco de disseminação

Além disso, o presidente passou por uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar, condição que vinha causando dores recentes. O procedimento consiste na aplicação de anti-inflamatórios diretamente na região, com o objetivo de aliviar os sintomas

Retorno gradual às atividades

A equipe médica prevê uma recuperação rápida, com retomada da rotina em curto prazo, ainda que com cautela inicial. “Ele vai voltar à atividade normal daqui uns dois dias, por coerência. Tem uma agenda na segunda (27) no interior de São Paulo que ele já queria ir. Por coerência, espera-se um pouquinho, tem uma ferida na pele. Mas, de novo, o importante é se vai atrapalhar o dia a dia da campanha. O máximo que vai acontecer é ele aparecer de chapéu”, disse Kalil

Lesão sem relação com acidente anterior

Os médicos também descartaram qualquer relação entre a lesão tratada e a queda sofrida por Lula em 2024, no Palácio da Alvorada. “Não tem nada a ver com a queda. Isso é lesão de pele e sempre chama a atenção, porque a população tem que usar filtro solar, ter esses cuidados com a pele. Então, isso é muito comum”, explicou o cardiologista