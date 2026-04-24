Lula chega a hospital em São Paulo para procedimentos médicos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada nesta sexta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar procedimentos médicos considerados simples na cabeça e no punho. A previsão é de que o presidente Lula receba alta ainda hoje, após intervenções sem necessidade de preparo prévio ou período de repouso.

O chefe do Executivo foi acompanhado pelo médico Roberto Kalil Filho e passou por uma cauterização de queratose na cabeça, além de uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar.

Os procedimentos foram agendados para a manhã desta sexta-feira, o que levou ao esvaziamento da agenda oficial do presidente. Lula chegou à capital paulista na noite de quinta-feira (23), mas ainda não há confirmação sobre o retorno a Brasília, previsto inicialmente entre domingo (26) e segunda-feira (27).

A queratose tratada no presidente é caracterizada pelo acúmulo de pele na camada superficial, podendo apresentar diferentes formas. Entre elas, a queratose actínica é considerada a mais relevante do ponto de vista clínico por estar associada à exposição solar ao longo da vida e ao risco de evolução para câncer de pele.

Segundo a dermatologista Ana Carolina Sumam, ouvida pela CNN, “a queratose que mais nos preocupa é a queratose actínica, pois ela pode evoluir para câncer de pele. Trata-se de uma lesão diretamente relacionada à exposição solar acumulada ao longo da vida.”

Outros tipos incluem a queratose seborreica, geralmente benigna e ligada a fatores genéticos, e a queratose folicular, que se manifesta por pequenas lesões ásperas na pele, mais comuns em braços, pernas e rosto.

O tratamento varia conforme o tipo e a gravidade da lesão. No caso da queratose seborreica, como a tratada no presidente, procedimentos como cauterização química são indicados principalmente quando há desconforto. Já a queratose actínica exige maior atenção médica devido ao potencial de evolução para quadros mais graves.

No caso da tendinite no polegar direito, a infiltração aplicada visa reduzir a inflamação e aliviar a dor, permitindo a recuperação funcional do punho.

A equipe médica informou que os procedimentos realizados em Lula são de baixa complexidade e não devem impactar significativamente sua rotina nos próximos dias.