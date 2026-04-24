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      Planalto intensifica campanha pelo fim da escala 6x1

      Governo Lula quer transformar redução da jornada de trabalho em marca política e pauta central nos discursos ministeriais

      Sidônio Palmeira e Lula (Foto: Ricardo Stuckert)

      247 - O Palácio do Planalto orientou ministros a incluírem em seus discursos a defesa do fim da escala 6x1, medida que busca reduzir a jornada de trabalho e que o governo pretende transformar em uma das principais marcas da gestão em 2026, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

      A recomendação partiu da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), que determinou que a pauta seja incorporada de forma recorrente nas falas públicas dos integrantes do governo. A estratégia faz parte de um esforço mais amplo do Executivo para ampliar a visibilidade da proposta e consolidá-la como prioridade política.

      A iniciativa ocorre em paralelo à articulação do governo no Congresso Nacional para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala 6x1. O texto já avançou na Câmara dos Deputados, tendo sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em votação simbólica realizada na quarta-feira (22).

      Além da tramitação legislativa, o tema também passou a ser explorado na comunicação partidária. Ainda conforme a coluna, o PT utilizou a redução da jornada de trabalho como eixo central de sua primeira inserção partidária de 2026 na televisão aberta.

      A campanha destaca a possibilidade de maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com ênfase no aumento do tempo disponível para convivência familiar. O discurso também aponta que a mudança pode beneficiar especialmente as mulheres, ao ampliar o tempo destinado ao autocuidado e à família, argumento que já vem sendo reforçado pelo partido em diferentes canais de comunicação.

      Com a orientação do Planalto, a expectativa é que o tema ganhe ainda mais espaço no debate público, tanto nas ações institucionais do governo quanto na comunicação política, em meio às articulações para sua aprovação definitiva no Legislativo.

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