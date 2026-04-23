'Fim da escala 6x1 representará maior letramento das crianças e alfabetização mais rápida’, diz ministro

247 - O ministro da Educação, Leonardo Barchini, relacionou mudanças na jornada de trabalho ao desempenho escolar e afirmou nesta quinta-feira (23) que a alteração do modelo atual pode influenciar diretamente o processo de aprendizagem das crianças. Durante a cerimônia do Prêmio Vivaleitura, em Brasília (DF), o titular da pasta defendeu que a mudança no regime de trabalho traria efeitos positivos na educação básica.

Ao comentar o tema, o ministro afirmou: “o fim da escala 6x1 representará maior letramento das crianças e alfabetização mais rápida”. "É fundamental que mães e pais estejam em casa acompanhando seus filhos, que ainda não foram alfabetizados, ensinando o poder da leitura".

Barchini também avaliou o cenário educacional no início do atual governo. Segundo ele, em 2023, o país enfrentava uma situação crítica no campo da alfabetização infantil, com indicadores preocupantes.

Prêmio Vivaleitura reúne iniciativas

A edição atual do Prêmio Vivaleitura registrou 1.848 projetos inscritos em diversas categorias, que abrangem bibliotecas, escolas, espaços comunitários, escrita criativa e ações em ambientes prisionais e socioeducativos.

A premiação reconhece iniciativas voltadas à formação de leitores e ao estímulo à leitura em diferentes contextos. Além do reconhecimento, o programa busca fortalecer redes de atuação, ampliar a visibilidade das experiências e contribuir para políticas públicas no setor.

Distribuição e impacto nacional

Os projetos vencedores de cada categoria receberão R$ 50 mil. As iniciativas classificadas entre o segundo e o quinto lugar terão premiação de R$ 15 mil cada, o que totaliza R$ 550 mil distribuídos.

A participação envolveu 782 municípios de todas as regiões do país. Estados do Nordeste e do Sudeste concentraram o maior número de inscrições, com destaque para Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Cultura e leitura como políticas públicas

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também destacou o papel das iniciativas no fortalecimento social. “As práticas de leitura transformam vidas, ampliam horizontes e fortalecem a cidadania. O Prêmio Vivaleitura evidencia a potência dessas iniciativas espalhadas por todo o Brasil e reafirma o compromisso do Ministério da Cultura com o acesso ao livro e à leitura como direitos fundamentais”, afirmou.

O evento reforçou a articulação entre educação e cultura na promoção da leitura e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à formação de leitores em todo o país.

Escala 6 x1

A Câmara dos Deputados avançou na análise de alterações nas regras da carga horária semanal após a aprovação de um parecer em comissão. A iniciativa reorganiza o modelo vigente e abre espaço para novas discussões sobre o tempo de trabalho no país.

Segundo informações divulgadas pela própria Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (22), o parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aborda mudanças na escala 6x1. O texto segue agora para apreciação em uma comissão especial.

Relatório reúne duas propostas

O documento aprovado tem autoria do deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) e recebeu aprovação simbólica, sem registro individual de votos. O relatório consolida duas iniciativas apresentadas por parlamentares de esquerda.

Uma das propostas foi apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), no ano anterior. O texto sugere a adoção de uma semana de trabalho de quatro dias, com prazo de 360 dias para a implementação.

Redução da carga horária

A segunda proposta, protocolada em 2019 pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), prevê a redução da jornada semanal para 36 horas. Nesse caso, o projeto estabelece um período de transição de dez anos para adaptação ao novo formato.

Atualmente, a legislação brasileira fixa o limite máximo de jornada em 44 horas semanais. A tramitação da PEC abre uma nova etapa de debates no Congresso sobre mudanças nas regras de trabalho.