Lula pede reforço na campanha e investida sobre eleitores indecisos

247 - O ex-presidente Lula (PT) participou nesta quarta-feira (14) de um evento com representantes do Cooperativismo e da Economia Solidária e fez um apelo para a militância para que intensifique a campanha eleitoral. Ele destacou que faltam 18 dias para a eleição e pediu uma maior investida sobre eleitores ainda indecisos sobre em quem votar.

"Só faltam 18 dias. Nós temos quase 20% da população que nas pesquisas dizem que vão se abster. Tem pessoas falando 'não vou votar, não ligo para voto, não tem importância'. Ora, o cara que não vota significa que depois não tem direito de reclamar, então nós precisamos nesses 18 dias, quem gosta muito de telefone celular, quem fica agarrado o tempo inteiro no celular, quem fica usando 'Zap', fazendo Twitter, quem fica no TikTok, é utilizar essa ferramenta para a gente conversas com as pessoas indecisas desse país e para a gente mostrar a responsabilidade de mudar esse país", declarou.

>>> Gleisi: '18 dias nos separam da vitória em primeiro turno'

O petista ainda pediu atenção em relação às fake news e ao combate à desinformação. "São só 18 dias e nós temos que enfrentar a maior máquina de mentiras que já aconteceu nesse país. Vocês viram o que aconteceu em 2018 com o [Fernando] Haddad, e eles estão preparando a máquina de mentiras outra vez, porque eles não têm verdade para contar. É importante a gente ficar atento. É preciso a gente saber e entender o que é fake news, o que é verdade e o que é mentira para a gente não deixar passar. É um trabalho de militância".

"Eles têm robôs. Nós não queremos robôs. Nós temos gente, temos homens e mulheres, não somos algoritmos, somos humanos, temos sentimento, solidariedade, fraternidade. É esse amor que a gente tem que passar que os robôs deles não passam. Então não pensem que a responsabilidade só só minha e do Alckmin, só dos deputados. Cada cidadão e cidadã brasileira vai ter que assumir a responsabilidade para a gente dizer qual é o Brasil que a gente quer", completou.



Logo no início de seu discurso, Lula prestou uma homenagem à Ilza Ramos Rodrigues, que foi humilhada recentemente por um bolsonarista que, ao saber da preferência da mulher por Lula, afirmou que não mais doaria a ela cestas básicas, como vinha fazendo. "Queria que esse encontro prestasse uma homenagem a uma mulher de Itapeva chamada Dona Ilza, que foi humilhada da forma mais cruel, e um tipo de humilhação daquele só pode ser feita por alguém que não tenha caráter, que não tenha respeito, humanismo. No dia seguinte apareceu a ficha do cidadão, um proprietário de terra, tinha recebido R$ 5 mil do Auxílio Emergencial e tinha me parece que oitos processos na Justiça, alguns até de cheque sem fundo"

"Eu ainda não conversei com a Dona Ilza. Eu liguei para ela em um dia, mas quando eu liguei me parece que as pessoas ligadas ao cara que ofendeu estavam lá pedindo desculpas e ela não pôde atender. E eu em qualquer momento vou encontrar com ela", concluiu.

