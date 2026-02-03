Lula planeja agenda de Carnaval em Recife, Salvador e Rio de Janeiro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve aproveitar o período do Carnaval para cumprir uma agenda pública em três capitais brasileiras. A programação prevê deslocamentos pelo Nordeste e pelo Sudeste, com aparições em eventos tradicionais da festa popular. As informações são da CNN Brasil.

A viagem começa no Recife (PE), onde Lula deve chegar na noite da sexta-feira de Carnaval, dia 13, para acompanhar, na manhã seguinte, o desfile do tradicional bloco Galo da Madrugada.

Após a passagem pela capital pernambucana, o presidente segue ainda na tarde do sábado, dia 14, para Salvador (BA). Na capital baiana, a expectativa é de uma agenda breve, sem compromissos extensos divulgados até o momento.

O encerramento do giro carnavalesco está previsto para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, Lula deve assistir ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A agremiação será a primeira a desfilar no domingo, 15 de fevereiro, após ter conquistado o acesso ao grupo especial no Carnaval anterior.

O enredo da Acadêmicos de Niterói, intitulado “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, destaca a trajetória política e pessoal do atual presidente. Lula chegou a ser convidado para desfilar com a escola, mas a participação direta ainda não está confirmada.